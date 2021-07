Verdachten fatale mishandeling Mallorca willen onderhalen over uitlevering

De Nederlandse vakantiegangers die worden verdacht van de fatale mishandeling in Palma de Mallorca, willen een uitlevering aan Spanje voorkomen. Dat schrijft de lokale krant Última Hora. Volgens de krant huren de verdachten een ‘leger aan advocaten’ in om te onderhandelen over de aanklacht en uitlevering.

De Spaanse krant verwacht dat het onderzoek vandaag wordt afgerond. Dit zou dan meteen moeten leiden tot een verzoek aan Nederlandse autoriteiten om de acht geïdentificeerde verdachten te arresteren.

Hoog vluchtgevaar

Volgens Última Hora wil justitie dat alle verdachten in voorarrest worden geplaatst in afwachting van het proces. Justitie wil dit mede omdat een aantal verdachten of de familie van de verdachten over ‘veel middelen’ zouden beschikken waardoor er een hoog vluchtgevaar is.

De negen verdachten zijn allemaal tussen de 18 en 20 jaar oud. Zij waren op vakantie met nog vier andere vrienden. In totaal waren ze dus met dertien man op vakantie, maar negen man opende de aanval. Inmiddels is bij de afdeling moordzaken op Mallorca bekend dat elf van de dertien verdachten niet de fatale trappen hebben gegeven.

Leger aan advocaten

Volgens de Spaanse krant hebben de verdachten een ‘leger aan’ advocaten ingehuurd in Mallorca en in Nederland. Hiermee willen ze uitlevering aan Spanje voorkomen. Daarnaast willen ze te weten komen wie waar precies van wordt beschuldigd en of er te onderhandelen valt over overgave aan de Spaanse justitie.

Een van de advocaten hoopte eerder dat omdat alle verdachten Nederlands zijn, de verdachten in Nederland berecht konden worden. Het OM gaat hier niet in mee. In een reactie zeggen zij ,,De rechtsorde is in het buitenland geschokt, dus die moet ook daar worden hersteld.”

Fatale mishandeling

Op woensdag 14 juli werd de vriendengroep van het slachtoffer rond 2.30 uur zonder reden aangevallen door de verdachten. Drie van de vijf slachtoffers raakten licht gewond. Een vierde slachtoffer moest worden geïntubeerd, daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het vijfde slachtoffer raakte bewusteloos en werd op de grond tegen het hoofd getrapt.

Hierbij liep de 27-jarige Carlo uit Waddinxveen hersenletsel op. Afgelopen zondag overleed Carlo aan zijn verwondingen.

Twee verdachten gemeld

Zeker twee van de negen hebben zich gemeld bij de Nederlandse politie. Een van de verdachten laat via zijn advocaat weten ‘verschrikkelijk geschrokken’ te zijn.

De Nederlandse justitie kan echter nog niets doen, omdat het rechtshulpverzoek vanuit Spanje nog niet binnen is. Naar verwachting komt deze zodra de Spaande politie het onderzoek heeft afgerond.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Stuur ze maar mooi terug naar Spanje en ze mogen ze houden ook!! #Mallorca @NOS https://t.co/My8sNOZD9Z — HarryB (@HARRY205) July 19, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dodelijke mishandeling in Mallorca door Nederlandse jongeren. Volgens NOS uit Hilversum/Bussum. Wat schandalig en wat een schande voor Nederland. — Ernestine Comvalius (@comvaliusernest) July 21, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

'Verdachten fatale mishandeling Mallorca meldden zich'. En het grote, Gooische geld wordt ingezet om een klassiek stukje klassenjustitie te forceren. Loslopende mafketels die iemand doodschoppen. Nederland op z'n best🤮 https://t.co/vVN4nKPhK8 — Rob Schrijver (@robschrijver66) July 20, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.