‘R-getal’ coronavirus naar hoogste niveau in ons land ooit: 2,91

Het reproductiegetal van het coronavirus is gestegen naar het hoogste niveau ooit. Het staat nu op 2,91 op het coronadashboard van de overheid. Dat betekent dat het virus zich razendsnel verspreidt en is ook te zien aan het aantal nieuw ontdekte besmettingen (ruim 11.000).

Het getal van 2,91 van het in de volksmond inmiddels bekende ‘R-getal’ betekent dat een groep van honderd coronapatiënten gemiddeld 291 anderen besmet. Laatstgenoemde groep draagt het virus op hun beurt over aan zo’n 847 mensen. Zij steken op hun beurt bijna 2500 mensen aan en via hen bereikt het coronavirus bijna 7200 mensen. Het aantal besmettingen loopt dan sneller en sneller op.

Record ‘R-getal’ coronavirus dateerde van februari 2020

Precies een week geleden stond het getal op 1,37 en afgelopen dinsdag ging het omhoog naar 2,17. De tot nu toe hoogste stand ooit was van februari vorig jaar. Toen was het reproductiegetal 2,2. Dit was in de dagen dat het virus nog niet officieel was vastgesteld in Nederland. Mensen die in bijvoorbeeld Italië of Oostenrijk besmet waren geraakt, verspreidden het virus tijdens onder meer carnaval.

Het gaat om het cijfer van alle varianten van het coronavirus bij elkaar. Het reproductiegetal van de Delta-variant is nog hoger. Het getal gaat over de situatie van twee weken geleden, begin juli, omdat recentere cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn. Mensen die rond die tijd het virus opliepen, zijn hoogstwaarschijnlijk vorige week positief getest. Toen liep het aantal nieuwe coronagevallen snel op.

Duizenden keren coronavirus bij test gevonden

Tussen donderdagochtend en vanmorgen is het coronavirus vastgesteld bij 11.363 mensen. Het is de tweede dag op rij dat het aantal positieve tests boven de 11.000 uitkomt. Het is ook het hoogste aantal sinds tweede kerstdag, bijna zeven maanden geleden.

Precies een week geleden, op 9 juli, waren er iets meer dan 6900 nieuwe gevallen. Nog een week eerder registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 942 positieve tests. In de afgelopen zeven dagen zijn 68.742 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 9820 per dag. Ook daarmee is Nederland terug op het niveau van eind december.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanaf vandaag kunnen mensen die een eerste prik AstraZeneca hebben gehad, een afspraak maken voor een tweede prik van BioNTech/Pfizer. In dit #draadje beantwoorden wij veelgestelde vragen over #GecombineerdVaccineren tegen het #coronavirus. — RIVM (@rivm) July 16, 2021

Amsterdam telde opnieuw de meeste positieve tests. In de hoofdstad kregen 1113 mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen. In Rotterdam werden 732 positieve tests geregistreerd en in Utrecht 307. Daarna volgen Den Haag met 300 nieuwe gevallen en Eindhoven met 215 positieve tests. In zeven gemeenten waren geen positieve tests. Dat zijn er meer dan de afgelopen dagen. Eind juni waren er dagelijks 150 tot 180 gemeenten waar niemand positief testte.

Iets meer coronapatiënten in het ziekenhuis

Opnieuw zijn meer nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen. De afgelopen 24 uur kwamen op verpleegafdelingen 49 nieuwe patiënten binnen, het hoogste aantal in ruim een maand tijd. Op de intensive cares waren 5 nieuwe opnames, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Verschillende ziekenhuizen voeren vandaag en maandag opnieuw coronamaatregelen in. Daar hoort het dragen van een mondkapje bij, maar ook het verzoek om alleen naar het ziekenhuis te komen bij een controle.

Het LCPS meldde gisteren ook al 35 nieuwe opnames op verpleegafdelingen. Zondag waren het er 9 en sindsdien vertoont dit aantal een stijgende lijn. In totaal liggen nu 265 mensen in het ziekenhuis met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er dus 35 meer dan gisteren. Omdat het aantal positieve coronatesten de laatste tijd hard stijgt, verwacht het LCPS dat ook het aantal opnames de komende tijd verder zal toenemen. Voorzitter van de acute zorgsector Ernst Kuipers zei eerder deze week dat hij er rekening mee houdt dat het totale aantal opgenomen coronapatiënten zal stijgen tot circa 800.