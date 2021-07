‘Mannen stonden klaar om Peter R. de Vries te filmen na aanslag’

De politie houdt er sterk rekening mee dat in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam twee mannen klaar stonden om het lichaam van Peter R. de Vries te filmen nadat hij was neergeschoten.

Dat zeggen goed ingevoerde bronnen rondom het onderzoek tegen het Algemeen Dagblad.

Beeld Peter R. de Vries direct na aanslag op social media

Vrijwel direct nadat Peter R. de Vries was neergeschoten, verschenen op sociale media filmpjes waarop De Vries op de grond ligt en wordt geholpen door omstanders. De filmpjes werden daarna via met name WhatsApp door heel Nederland gestuurd. Het politieonderzoek richt zich uiteraard op de opdrachtgevers en uitvoerders van de aanslag. Er is echter ook onderzoek naar de makers van deze video’s. „Als je maximale aandacht wil, dan doe je dit. Dan zorg je dat er meteen shockerende video’s het internet overgaan. Het vermoeden bestaat dat de mannen gewoon klaarstonden”, meldt een bron.



'Filmpje zwaargewonde Peter R. de Vries vooraf gepland' – https://t.co/G6IO1Ildms — Mediacourant.nl (@Mediacourant) July 28, 2021

Mannen liepen rustig achter Peter R. de Vries aan

Op camerabeelden van cafés in de straat, gemaakt door beveiligingscamera’s, is te zien dat twee mannen rustig achter De Vries aanlopen als hij door de Lange Leidsedwarsstraat richting zijn auto loopt. Opvallend is dat ze beiden hun telefoon pakken, zonder daar iets mee te doen.

„Alsof ze hun camera direct bij de hand wilden hebben”, stelt een bron in het AD. „De bewegingen van die twee zijn zeer onnatuurlijk en hebben onze nadrukkelijke aandacht.” De twee mannen zijn precies hetzelfde gekleed: blauwe spijkerbroek, witte sneakers, grijze trui.

Beelden in Opsporing Verzocht?

De politie heeft de ‘filmers’ ondanks de beelden nog niet kunnen identificeren. De mogelijkheid dat in het tv-programma Opsporing Verzocht binnenkort aandacht besteedt aan de twee is groot, denkt een recherchebron. Opsporing Verzocht is op dit moment echter niet op televisie. Na de zomerstop keert het programma op NPO 1 terug.

Peter R. de Vries werd op dinsdagavond 6 juli na een uitzending van RTL Boulevard neergeschoten. Negen dagen later overleed de misdaadverslaggever aan de gevolgen van de aanslag.