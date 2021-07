Kinderartsen: Roken in auto met kinderen op achterbank moet verboden worden

Kinderartsen willen dat er een verbod komt op roken in de auto als er kinderen op de achterbank zitten. In de afgelopen jaren is het in verschillende landen om ons heel al wel verboden, maar Nederland zelf heeft die stap tot nu toe nog niet genomen. Jasper Been, kinderarts bij het Erasmus MC Sophia in Rotterdam, wil dat daar nu eindelijk verandering in komt, zo stelt hij in gesprek met het AD.

Veel mensen die roken met kinderen op de achterbank doen een raampje open ‘voor de frisse lucht’. Volgens Been maakt dit echter nauwelijks een verschil. „Wanneer er gerookt wordt in de auto is de concentratie fijnstof tot elf keer hoger dan in de gemiddelde kroeg zonder rookverbod. Zo’n raampje open helpt hooguit een klein beetje.”

Kinderen op de achterbank

Naast dat het openen van een raampje weinig tot niet helpt, zijn kinderen veel bevattelijker voor nicotinedampen in zo’n kleine gesloten ruimte als een auto. Daarnaast hebben ze er vaker last van. Dit kan leiden tot astma-aanvallen. Minstens één op de twintig kinderen in Nederland heeft hier last van. Dat komt neer op minimaal één kind per schoolklas.

Opvallend is dat de landen om ons heel het wel verboden hebben om in de auto te roken als er kinderen op de achterbank zitten. In twaalf Europese landen waaronder Italië, Frankrijk, Groot-Brittannië en België is het verboden. Daar ziet men dat de gezondheidsklachten van kinderen echt afnemen als gevolg van het verbod. Als je in die landen wel in de auto rookt met kinderen op de achterbank, kun je een flinke boete krijgen. In België kan deze boete oplopen tot wel duizend euro.

Tweede Kamer wil geen maatregelen nemen

In Nederland lijkt de situatie wat gecompliceerder te zijn. Zo wil de Tweede Kamer geen soortgelijke maatregelen nemen omdat het handhaven ervan als een probleem wordt gezien. De maatregel zou namelijk in de privésfeer van mensen liggen. Been vindt dat een vreemde redenatie. „Je mag ook niet bellen of met drugs in de auto zitten. Je moet bovendien een gordel om. Er wordt dus wel degelijk gereguleerd.”