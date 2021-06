Driekwart theaters en concertzalen blijft dicht op 5 juni

Ongeveer driekwart van de theaters en concertzalen in Nederland blijft gesloten op 5 juni. Dat terwijl die dag de deuren van culturele instellingen weer open mogen. Dat blijkt uit een peiling van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD).

In totaal gaat 78 procent van de theaters en concertzalen op termijn wel weer open, maar een groot gedeelte doet dat pas in de dagen ná 5 juni. Sommige zalen openen pas in de zomer voor het eerst. Dat is slechts 4 procent van de theaters en concertzalen. Een groter gedeelte (13 procent) gaat pas in september open. Dan start het nieuwe theater- en concertseizoen.

Oproep cultuursector

Aan de peiling deden in totaal 141 leden van het VSCD mee, waaronder TivoluVredenburg, het Vrijthof in Maastricht en de Stadsschouwburg Utrecht. In mei deed de cultuursector nog een oproep om te mogen openen. Volgens de groep prominenten was het ‘onaanvaardbaar’ dat de lockdown voor culturele instellingen nog gold. Pret- en dierenparken mochten wel al open en gasten ontvangen. „Door de cultuursector nu achter aan te laten sluiten in de opening van de samenleving, wordt voorbijgegaan aan de enorme maatschappelijke waarde van die sector, die bovendien de motorolie is van de Nederlandse economie. Een economie die in grote mate steunt op toerisme, op een aantrekkelijk vestigingsklimaat en op de behoefte om samen te werken, te wonen en te leven”, betoogden de ondertekenaars toen.

Moeilijk voor theaters en concertzalen

Vorige zomer werd volgens de initiatiefnemers van de oproep al aangetoond dat culturele instellingen veilig kunnen werken met bestaande protocollen. Daar is nu dus gehoor aan gegeven, maar voor theaters en concertzalen is het moeilijk hier direct op in te spelen. Een programmering wordt vaak maanden (zo niet jaren) van tevoren geboekt. Ook mogen er zonder toegangstesten maar vijftig bezoekers in de zaal plaatsnemen. Veel theaters en concertzalen kiezen er daarom voor toch niet open te gaan.

Peter Pannekoek en Guido Weijers

Toch staat er voor ruim een kwart van de theaters en concertzalen dus wel wat op de planning. De programmering van de verschillende podia is erg divers. Op het programma staan onder meer Peter Pannekoek in het Fulcotheater in IJsselstein, Spinvis in de Stadsschouwburg Haarlem, Loes Luca & Pierre Bokma in Theater De Willem in Papendrecht, Guido Weijers in het Speelhuis Helmond, het Holland Festival in Muziekgebouw aan ’t IJ en het Concertgebouworkest in het Concertgebouw Amsterdam.