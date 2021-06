Metro zoekt een stagiair(e) redactie & social media

Zit jij bovenop het nieuws? Schrijf je graag over entertainmentnieuws en de nieuwste Netflix-series, maar ook over het ‘hardere’ nieuws? En weet je ook hoe je deze verhalen goed kunt wegzetten op onze socialmediakanalen? Dan zoeken wij jou!

Tijdens het begin van de pandemie is er een einde gekomen aan de krant Metro. Jammer voor de liefhebber van papier, maar het brengt ook veel nieuwe mogelijkheden met zich mee. In het afgelopen jaar hebben we Metro fors kunnen uitbouwen naar een online merk met een miljoenenpubliek. We brengen nieuws dat verbazing, verwondering, vertedering wekt, of een glimlach losmaakt.

Stage lopen bij Metro? Dit ga je doen!

Als stagiair(e) draai je volop mee in ons redactieteam. Je bedenkt originele invalshoeken bij het nieuws, belt na, gaat op pad en maakt mooie verhalen. Daarnaast is het een pre als je weet wat werkt op Facebook, Twitter en Instagram. En als je een TikTok-specialist bent, heb je een extra streepje voor.

Herken je jezelf in dit profiel?

– Je studeert Journalistiek of een andere relevante hbo- of wo-opleiding;

– Je bent op de hoogte van wat er speelt en hebt creatieve ideeën voor verhalen die passen bij het nieuws van de dag (maar weet ook buiten ‘de agenda’ te denken);

– Je kunt goed schrijven en social media kent voor jou geen geheimen;

– Je bent bekend met SEO of bent bereid dit te leren;

– Je bent enthousiast, gedreven en hebt er bovenal heel veel zin in!

Wat bieden wij jou?

Je maakt onderdeel uit van een klein, maar hecht team. We leren je de kneepjes van de online journalistiek en je krijgt de kans om eigen ideeën/strategieën uit te rollen op een landelijke nieuwssite. Uiteraard krijg je een passende stagevergoeding van 350 euro per maand.

Periode:

Vanaf september 2021 (of eerder in overleg) voor een periode van minimaal drie maanden.

Enthousiast?

Zin om stage te komen lopen bij Metro? Dan zien we jouw motivatie, cv en een aantal stukken van jouw hand graag tegemoet via de solliciteerbutton op deze pagina. Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Amarins de Boer via [email protected]