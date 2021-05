Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen gedaald

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen zaterdag 2638 coronapatiënten. Dat zijn er 68 minder dan vrijdag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Na zes achtereenvolgende dagen van stijging is voor het eerst weer sprake van een daling van het aantal opgenomen coronapatiënten.

Het aantal patiënten op de intensive care is met vier gestegen naar 811. Dat schommelt nu twee weken tussen de 800 en 850. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdeling daalde het afgelopen etmaal met 72 patiënten naar 1827.

Hoge instroom coronapatiënten

De instroom blijft hoog. Afgelopen etmaal zijn 320 nieuwe coronapatiënten opgenomen op een verpleegafdeling of intensive care. Vergeleken met vorige week is het gemiddeld aantal nieuwe opnames ongeveer gelijk. „De bezetting zal naar verwachting in de komende week hoog blijven en mogelijk verder toenemen”, verwacht het LCPS.

Vrijdag zijn zes patiënten overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, onder wie één ic-patiënt. Het totaal aantal patiënten op de ic is nu 1214, waaronder 811 coronapatiënten.

Vertekende cijfers