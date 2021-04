Vondelpark gesloten vanwege enorme drukte, veel politie en ME aanwezig

De gemeente Amsterdam heeft het Vondelpark vandaag om 13.00 uur gesloten. Het is enorm druk in het Amsterdamse park en daardoor konden de coronamaatregelen op veel plaatsen niet meer gehouden worden.

Kort na twaalven heeft de gemeente de zij-ingangen van het Vondelpark al op slot gedaan, vanwege een aanhoudende toestroom. Veel mensen benutten een Koningsdag waarop niet zoveel te beleven valt graag met een picknick, een drankje en een muziekje in de zon.

Anderhalve meter

Met name tegen het middaguur werd het daarom gigantisch druk in het Vondelpark. Gezinnen en andere groepjes mensen kwamen erop af, bewapend met koelboxen en volgestampte boodschappentassen.



Op foto’s op Twitter is te zien dat grote groepen mensen samendrommen in het Vondelpark en dat de anderhalvemeterregel niet gehouden wordt. De politie roept mensen op om meer afstand te houden. Het is niet voor het eerst dit jaar dat het Vondelpark gesloten wordt vanwege drukte. Dit was ook al eind maart het geval.

Vondelpark gesloten

Het sluiten van de zij-ingangen hielp niet bepaald tegen de enorme drukte. Daarom werd rond 13.00 uur besloten om het Vondelpark helemaal te sluiten. Er mag niemand meer in, er mogen alleen nog mensen uit. De politie bewaakt de ingangen en handhavers zijn volop aanwezig in het park.



Op dit moment dringt de politie er niet op aan om het park te verlaten. De sfeer is nog steeds gemoedelijk, maar de politie is opgeschaald in en rond het Vondelpark. Ook de Mobiele Eenheid is inmiddels ter plekke. De gemeente Amsterdam riep op social media op om op zoek te gaan naar een alternatief in de buurt. Later riep de gemeente op om helemaal niet meer naar Amsterdam te komen en weg te gaan als het te druk is.

Fieldlab

Op Twitter wordt gemengd gereageerd op de sluiting van het park. Een Twitteraar vraagt zich af wat je dan ook in het Vondelpark gaat doen. Een andere meent dat het kan: „Het is buiten!” Een derde Twitteraar denkt in oplossingen: „Het Vondelpark lijkt me nu een mooie locatie voor een Fieldlab.”