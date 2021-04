Coronazelftest vind je vanaf zaterdag bij Kruidvat (en hier ook)

Vanaf dit weekend kun je voor een coronazelftest ook terecht bij de Kruidvat. Eerder kon dat al bij apotheken en de Etos.

Bij de meeste apotheken zijn ze al te koop, en vanaf aankomende zaterdag vind je de zelftesten ook in de schappen van de Kruidvat. Per klant mag je dan maximaal vier van deze testen kopen.

Kruidvat: Coronazelftest is voor preventief testen

Met de sneltesten kun je bij jezelf checken of je drager bent van het coronavirus. De uitslag volgt dan binnen een half uur.

Volgens Kruidvat is de test bedoeld om preventief te testen. Bijvoorbeeld als je naar je werk moet of op bezoek gaat bij iemand die een risico heeft om ernstig ziek te worden. De test die de drogist verkoopt is van producent Roche en is verkrijgbaar voor 5 euro. „Een introductieprijs”, noemt Kruidvat het.

Etos, apotheken en supermarkten

Ook bij Etos kun je inmiddels terecht voor een coronazelftest. Deze zijn sinds afgelopen zaterdag te koop en vliegen de winkel uit. Deze test is ook van producent Roche en kost 8,99 euro. Er is geen maximumaantal dat een klant mag kopen, maar Etos vraagt mensen „ook een beetje aan elkaar” te denken.

En ook de meeste apotheken verkopen de sneltest inmiddels. Kosten: 8,95 euro. Wanneer de testen in de schappen van de supermarkten liggen, is nog niet duidelijk. Sommige franchise-ondernemingen verkopen de test al wel, maar dat is eerder een uitzondering dan de regel.





Posted by Albert Heijn Loosdrecht on Friday, April 2, 2021

Zelftesten zijn minder nauwkeurig

De Rijksoverheid waarschuwt dat de uitslag van een zelftest minder nauwkeurig. De testen moeten daarom niet worden gebruikt bij coronaklachten, zegt de overheidsdienst. Ook als je in de buurt was van iemand met corona of als je terugkeert uit een hoogrisicogebied, zijn de testen niet geschikt. In die gevallen moet altijd een testafspraak bij de GGD worden gemaakt.



— Hugo de Jonge (@hugodejonge) March 31, 2021

Zelftesten zijn ook niet bedoeld als toegangstest. Ook zijn ze niet geschikt voor mensen uit een risicogroep of voor mensen die werken met kwetsbare personen of mantelzorgers.