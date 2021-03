Volgens Twitter moet niet Omtzigt, maar #Ruttefunctieelders

Als er één ding het nieuws domineert de afgelopen dagen, dan is dat wel de politiek. Na de verkiezingen leek er wel schandaal op schandaal plaats te vinden. Eerst de besmette Mona Keizer, waarna het gehele kabinet zich moest laten testen. Toen bleek ex-verkenner Kajsa Ollongren ook nog besmet en tóen ging het pas echt los. In de aantekeningen van de toenmalige verkenner stond namelijk dat CDA’er Pieter Omtzigt mogelijk een ‘functie elders’ moest krijgen. Op Twitter vinden mensen dat niet hij, maar juist Rutte een carrièreswitch moet maken.

Wel is het voor dat besef iets te laat: de verkiezingen waren immers tien dagen geleden en de VVD won dik. Nou ja, de grootste winnaar was natuurlijk D66, maar de VVD bleef de grootste partij. Dat betekent voor Rutte dus nog vier jaar het minister-presidentschap, waarmee hij hoogstwaarschijnlijk de langstzittende premier van Nederland wordt. Maar te voelen aan het huidige Twitter-klimaat is dat niet iets waar veel mensen heel blij mee zijn.

Na het uitlekken van de formatie-aantekeningen hadden veel mensen (politici en niet-politici) namelijk vragen. Maar op zo’n verkennersdebat zat Rutte (blijkbaar) niet echt te wachten, dus zei hij: „Niemand gaat hier uitleg over geven.” Maar de VVD en D66 waren juist voor zo’n debat. Volgens twitteraars „lijkt Rutte zich nergens voor te schamen”.



#ruttefunctieelders

Rutte gaat maar door en lijkt zich nergens voor te schamen

Sorry zeggen gaat hem blijkbaar makkelijk af pic.twitter.com/HwIEPpyONn — Gunter Noa (@gunternoa) March 27, 2021

Nina somt enkele falen van de premier op: „Wat een puinhoop. Falend coronabeleid, nog steeds geen constructief idee hoe hier uit te komen, geblunder met vaccinaties”, noemt ze onder meer. Dan vraagt ze zich af: „Wanneer stapt u op?”.



Zeg @MinPres wat een puinhoop, falend coronabeleid, nog steeds geen constructief idee hoe hier uit te komen, #toeslagenaffaire, geblunder met vaccinaties, geen plan om co2 doelen te halen en nu grotesk geblunder met formatie. Wanneer stapt u op? #ruttefunctieelders — Nina van den Berg (@nvdb) March 27, 2021

#Ruttefunctieelders

Tussen de oprechte onvrede door is er (gelukkig) ook ruimte voor grapjes. Zo heeft Melle al wel een ideetje wat Rutte ‘hierna’ kan gaan doen: schoonmaken. Hij heeft immers al eens een proefdagje gehad.



Steunmars voor Omtzigt

Wat politiek Den Haag misschien niet verwacht had, is de massale steun voor Pieter Omtzigt in de samenleving. Na het uitlekken van de notities wisten mensen niet hoe snel ze duidelijk moesten maken dat Omtzigt helemaal geen ‘functie elders’ moet krijgen. Zo staat er morgen zelfs een heuse steunmars gepland, in Enschede. Om 11.55 (vijf voor twaalf) begint de mars, in het gebied waar de CDA’er woont.

„Waar komen nog meer steunmarsen voor Pieter?”, vraagt iemand zich af.



Een ander richt zich tot Omtzigt persoonlijk: „Beterschap en sterke. Ook voor uw gezin. Nederland heeft u hard nodig.” De CDA’er was namelijk, samen met Renske Leijten van de SP, belangrijk bij het ‘ontmaskeren’ van de toeslagenaffaire.



