Storm rond de middag het heftigst, windstoten tot 110 per uur

Een storm trekt over Nederland en kent de komende uren op meerdere plekken windstoten van boven de 100 kilometer per uur. De kracht van de storm neemt wel snel af.

In het westen en op de Waddeneilanden komen al zware windstoten voor en die breiden nu uit naar het binnenland. Aan het eind van de ochtend kunnen we de meeste wind verwachten, heeft weerdienst Weeronline voorspeld. Er staat dan een krachtige tot harde zuidwestenwind met zware windstoten van 75-90 km/uur. Volgens Weeronline is de eerste storm van 2021 een feit.

Storm het krachtigst in het westen

In het westen en noorden zijn windstoten van 90-100 km/uur mogelijk bij een stormachtige wind. Kortstondig kan de wind pieken naar 110 km/uur en aan de noordwestkust kan het tijdelijk stormen. Vanaf het begin van de middag neemt de wind langzaam in kracht af.



Vanochtend vroeg kwamen langs de westkust, in delen van Noord-Holland en bij de Wadeneilanden zware windstoten voor van 90 km/uur. Daarbij stond en staat een harde wind. Aan de kust is het stormachtig en kan de wind pieken naar 100 km/uur. Het zal niet lang duren voordat ook in het binnenland zware windstoten voorkomen van 75-90 km/uur. In het oosten kan het dus nog even duren voordat de wind aanzwelt.

Storm rond IJsselmeer en in Friesland

Later in de ochtend wordt het sterkste windveld verwacht. In de westelijke provincies, rond het IJsselmeer en in Friesland worden zware tot zeer zware windstoten verwacht van 90 tot soms wel 110 km/uur. Er staat een harde zuidwestenwind en vooral aan de kust en aan het IJsselmeer is de wind stormachtig. In het noordwestelijk kustgebied kan het tijdelijk stormen. Ook in Groningen, Drenthe en de kop van Overijssel zijn enkele zeer zware windstoten van 100 km/uur niet uitgesloten bij een harde zuidwestenwind.

In het zuiden, midden en oosten is de wind krachtig, mogelijk hard met zware windstoten van 75-90 km/uur.



Vanmorgen maar geen podcast geluisterd tijdens mijn dagelijkse ochtendrondje #wind #storm pic.twitter.com/KoaPEALDVF — karen buursen (@Karen_Buursen) March 11, 2021

Zwaarste windstoten na middaguur voorbij

Het hoogtepunt van de wind wordt aan het eind van de ochtend of rond het middaguur verwacht. Daarna zullen de windstoten langzaam minder worden. Vooral in het binnenland komen later in de middag en vanavond alleen nog tijdens stevige buien zware windstoten voor. Aan de kust blijft het langer onstuimig en zullen de zware windstoten zich vanavond tot de buien beperken.

Komende dagen blijft het flink waaien en vooral zaterdag is daarbij kans op zware windstoten. Op die dag wordt overigens een proefevenement gehouden op het festivalterrein van Lowlands in Biddinghuizen. Bezoekers moeten zich dus voorbereiden op een feest met wind. De kans op storm is klein, maar het wordt wel stormachtig en ook dan kunnen we buien verwachten.