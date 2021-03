Stembureaus verkiezingen zijn geopend, ook op stations

Veel stembureaus voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn vanmorgen om 7.30 uur opengegaan. De allereerste stemlokalen zijn bedoeld voor kiezers die behoren tot de risicogroepen en daardoor extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Er waren alleen wel wat opstartprobleempjes.

Ook morgen gaat een beperkt aantal stembureaus open voor deze groep. In totaal zijn er de eerste twee dagen van de verkiezingen zo’n 1600 stembureaus beschikbaar. Op woensdag, de oorspronkelijke verkiezingsdag, zijn 9200 stemlokalen open, waar ook de rest van Nederland kan stemmen.

Zonder klachten liever niet naar stembureaus

Ook mensen zonder klachten kunnen vandaag en morgen formeel hun stem uitbrengen. Volgens de Kiesraad worden zij dan niet weggestuurd, maar deze mogelijkheid is in het leven geroepen om de kwetsbare groepen veilig te kunnen laten stemmen. Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken riep al eerder op dat op maandag en dinsdag alleen kwetsbaren naar de stembureaus moeten komen. Vanwege corona konden kiesgerechtigde 70-plussers ook per post stemmen. Dit zijn ruim 2,4 miljoen Nederlanders.



Stembureau Europahal is populair vandaag. Al twee persfotografen gezien, oa @volkskrant . En @IpsosNL vraagt stemmers naar hun stem, exitpoll voor @NOS . pic.twitter.com/dcrEaqqsum — Anton Stapelkamp (@AntonStapelkamp) March 15, 2021

Tijdens de verkiezingsdagen is de avondklok tussen 21.00 en 04.30 uur ook van kracht. Maar er is dan wel een ontheffing voor mensen die naar het stembureau zijn geweest of mensen die meewerken aan de verkiezingen en het tellen van de stemmen. Zij hoeven hiervoor geen verklaring bij zich te hebben.

Ook stemmen in de buitenlucht en op stations

Vanwege corona zijn er ook stembureaus in aangepaste vorm. Zo kun je stemmen in de buitenlucht, in een tent of een zogenoemde drive-through, waar met de auto doorheen gereden kan worden. Bij de Rai in Amsterdam kan dat bovendien op de fiets.



De democratie is begonnen. Was even wachten op een lichtje in het stembureau bij station Leiden (verkeerde stekker)…maar gelukt. De gevaccineerde Rob was de eerste. #Verkiezingen2021 pic.twitter.com/jOg63O4CJA — Ivo Laan (@Ivo_NHD) March 15, 2021

Kiezers kunnen net als voorgaande verkiezingen op stations terecht om hun stem uit te brengen. Op de eerste twee verkiezingsdagen kunnen kiezers vanaf 07.30 uur stemmen op zes stations: Utrecht Centraal, Bilthoven, Den Bosch, Hilversum, Leiden Centraal en Schiedam Centrum. Met de stationsstembureaus willen NS, ProRail en gemeenten het voor noodzakelijke reizigers zo makkelijk mogelijk maken om onderweg te stemmen. Op de ‘grote’ verkiezingsdag, woensdag, gaan ook de overige stemlocaties op stations open. Dan zijn er stemplekken op veertig stations. Het stembureau op station Nijmegen opende als eerste om 05.15 uur. Op station Utrecht-Centraal liep het niet meteen storm. Een uur na de opening van het stembureau had één kiezer een stem uitgebracht. Die behoorde overigens niet tot de risicogroep.

Opstartprobleempje stembureaus

Door opstartproblemen kon de stemapp op de stembureaus vanmorgen niet direct gebruikt worden. Een aantal gemeenten, waaronder Rotterdam, gebruikt deze app waardoor de opkomstcijfers live te volgen zijn. Op de stembureaus kan met de app de QR-code op de stempas gescand worden en dan wordt de stempas automatisch gecontroleerd op geldigheid.

In een stembureau in Rotterdam in The Student Hotel werkte de app niet waardoor de namen van de stemmers handmatig opgezocht moesten worden. Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam zijn de problemen met de app inmiddels verholpen. „Opstartproblemen zijn er altijd. Maar de app werkt nu weer”, aldus de woordvoerder. Omdat het bij het stembureau nog niet druk was, zorgde het niet werken van de app niet voor grote problemen.

