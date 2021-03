Schade avondklokrellen amper verhaald op de daders

Van de belofte dat de daders van de avondklokrellen zullen opdraaien voor alle aangerichte schade, komt in de praktijk nog weinig terecht. Er wordt nauwelijks geld op hen verhaald.

Van 77 veroordeelde relschoppers moeten dertien een schadevergoeding betalen. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw langs de rechtbanken in Nederland.

Grapperhaus: Schade is voor daders avondklokrellen

Onder meer demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus gebruikte na de rellen in januari stevige taal. De oproerkraaiers zouden niet alleen celstraffen krijgen, maar ook een gepeperde rekening tegemoet zien. Toch gebeurde dat laatste tot nu toe vrijwel alleen bij relschoppers die in Eindhoven tekeergingen.

En zelfs daar is nog lang niet alle schade verhaald: in totaal legde de rechter tot nu toe voor ruim 62.000 euro aan compensatie op. Een laag bedrag als je bedenkt dat Eindhovense gedupeerden schadeclaims voor 670.000 euro indienden.



Zeker 670.000 euro schade door avondklokrellen in Eindhoven https://t.co/FCZbOye234 — John Janssen (@Johnrambo497) March 24, 2021

Andere rechtbanken vorderen nauwelijks

Tot nu toe komt in Rotterdam in een van de drie vonnissen rond de avondklokrellen een vordering voor. Een 20-jarige man moet 20.000 euro betalen voor het vernielen van een politiebureau. Bij andere rechtbanken is die verhouding nog toaal anders. De rechtbank Den Haag verplichtte geen enkele van de elf veroordeelde relschoppers tot het betalen van vergoedingen, net als de rechtbanken Midden-Nederland (zeven veroordeelden) en Gelderland (acht).

Rellen om avondklok in veel steden

Eind januari waren er enkele dagen rellen in veel steden in Nederland. De avondklok om het coronavirus sneller tegen te gaan, gold toen net. De rust keerde terug en de politie maakte jacht op de verdachten. Hun gezichten waren onder meer in Opsporing Verzocht te zien. Tot en met vorige week zijn 258 mensen aangehouden. Zestig van hen zijn minderjarig. In 172 zaken heeft de officier van justitie besloten om de zaak voor te leggen aan de rechter.



Terugkijken: het inleidend statement van de persconferentie van premier Rutte en minister @hugodejonge over de laatste stand van zaken rond de aanpak van het #coronavirus.https://t.co/lmPNndskMg — Mark Rutte (@MinPres) March 23, 2021

De avondklok geldt in ons land nu twee maanden. Komende woensdag gaat een nieuwe tijd in. Je mag dan zonder benodigde papieren tussen 22.00 en 4.30 uur niet buiten zijn. Demissionair premier Rutte maakte dat dinsdag bekend op de corona-persconferentie. De wijziging heeft te maken met de zomertijd, die van zaterdag op zondag in gaat. Het blijft dan langer licht. Burgemeesters verwachten dat het handhaven van de avondklok anders moeilijker wordt.