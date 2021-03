‘Nederland nog steeds een van de grootste belastingparadijzen’

Nederland is nog altijd een van de belangrijkste landen wereldwijd voor het ontwijken van belasting. Dat zegt de organisatie Tax Justice Network in haar tweejaarlijkse ranglijst van belastingparadijzen. Alleen de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden en Bermuda spelen volgens de index een grotere rol in belastingontwijking dan Nederland.

De onderzoekers hebben voor het samenstellen van de ranglijst gekeken in hoeverre de belastingwetten van een land belastingontwijking van bedrijven toelaten. Ook onderzochten ze hoeveel geld van multinationals er via de regelingen door een land stroomde.

Top van belastingparadijzen

Uit de combinatie daarvan stelden de onderzoekers de ranglijst samen, waarin Nederland op de vierde plaats staat, gevolgd door Zwitserland en Luxemburg. In de eerste index die de organisatie in 2019 naar buiten bracht was Nederland ook op de vierde plaats gezet.



Ondanks alle goede voornemens die het kabinet had staat Nederland nog altijd op plek 4 van de wereldwijde lijst van belastingparadijzen. Vind je ook dat daar iets aan moet gebeuren, teken dan de petitie op https://t.co/C9hzJ2tuxn https://t.co/d6slSkHtK6 #StopbelastingparadijsNL — Arnold Merkies (@amerkies) March 9, 2021

„Dat Nederland nu weer in de top staat van belastingparadijzen wereldwijd is beschamend”, zegt Arnold Merkies, coördinator van Tax Justice Nederland. „Dit bevestigt ons beeld dat de afgelopen kabinetten halve maatregelen tegen belastingontwijking hebben genomen. Hierdoor loopt niet alleen Nederland overheidsinkomsten mis, maar ook veel andere landen.”

Petitie belastingparadijzen

Een nieuw kabinet moet de aanpak van belastingontwijking volgens Merkies tot prioriteit maken en daarbij „minder de oren laten hangen naar grote bedrijven die steeds maar weer pleiten voor meer belastingvoordelen”. Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties startte eerder al een petitie tegen Nederland als een van de grootste belastingparadijzen en schreef een manifest met concrete voorstellen om belastingontwijking aan te pakken.



Nederland staat opnieuw in de top 5 van belastingparadijzen, zegt @TaxJusticeNet. ''Andere landen hebben veel last van onze brievenbusmaatschappijen'', zegt @amerkies van @TaxJusticeNL #r1jn #StopBelastingparadijsNL en teken de petite https://t.co/9hIVH3BB1A pic.twitter.com/5ry19fUmC3 — Tax Justice NL (@TaxJusticeNL) March 9, 2021

Politiek

In de politiek is eveneens veel aandacht voor het thema. Volgens Tax Justice hebben ook vijf politieke partijen, namelijk ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en SP, het manifest ondertekend. De organisatie merkt verder op dat bijna alle politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma’s voor pleiten om de vennootschapsbelasting te verhogen. Dat is volgens Tax Justice echter niet de oplossing. „Zolang grote bedrijven gebruik kunnen maken van allerlei belastingontwijkingsconstructies zullen zij dat tarief effectief nooit betalen.”

Ommezwaai



Nederland heeft de afgelopen jaren een ommezwaai gemaakt, door vele maatregelen tegen belastingontwijking te nemen. Het werk is nog niet af. We moeten nu internationaal verder. Ik vind dat we als Nederland daarin ook de leiding moeten pakken. Lees meer: https://t.co/0RR00kEfdC https://t.co/r0ybgMcHwl — Hans Vijlbrief (@stasVijlbrief) March 9, 2021

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën schrijft op Twitter dat Nederland de afgelopen jaren „een ommezwaai” heeft gemaakt door „vele maatregelen tegen belastingontwijking te nemen”. Wel is het werk nog niet af, zegt Vijlbrief, en hij vindt dat Nederland daarin „de leiding moet pakken”. Een woordvoerster van het ministerie van Financiën noemt het invoeren van bronbelasting een van de belangrijkste maatregelen die inmiddels zijn genomen. Ook is het aftrekken van verliezen beperkt. Volgens haar zijn de effecten hiervan mogelijk niet meegenomen in het onderzoek.

Waarom zijn buitenlandse bedrijven dol op Nederland?

Nederland heeft veel kantoren die de moeilijkste belastingconstructies kunnen verzinnen en opzetten, de zogenaamde trustsector. Dit doen zij ook nog eens zonder kritiek te leveren of moeilijke vragen te stellen. Toezicht van de Nederlandsche Bank is er niet of nauwelijks. Ons land is daarom een van de gewildste belastingparadijzen. Die bekendheid leidt tot kopieergedrag bij andere bedrijven, die ook een fiscale route via Nederland opzetten. Lees hier meer.