Kerk Urk biedt excuses aan voor vergelijking tussen journalisten en SS’ers

Journalisten „SS’ers” en „een stelletje randdebielen” noemen. Het waren geen verstandige uitspraken van de woordvoerder van de Sionkerk op Urk, gisteravond. Nu komt de kerk op de woorden terug.

Hessel Snoek, de woordvoerder en ouderling van de gereformeerde gemeente op Urk, deed de uitspraken gisteravond in de Stentor. Snoek noemde de journalisten die zondag voor de kerk stonden terroristen. „De journalisten waren uit op sensatie en hebben zelf coronaregels overtreden door te dicht bij elkaar te komen”, vond Snoek. „We hadden niet te maken met journalisten, maar met terroristen.” Om zijn uitspraak te verduidelijken zei hij: „De journalisten waren een stelletje randdebielen en gingen over alle grenzen heen. (…) De SS handelde vriendelijker in de oorlog dan de journalisten.”

Kerk Urk biedt ‘welgemeende excuses’ aan

In een verklaring op de site biedt de Gereformeerde Gemeente Sionkerk Urk nu excuses aan. „In een publicatie van de Stentor (29-03) zijn met betrekking tot journalisten diverse bewoordingen en ook een verwijzing gebruikt, die zijn ontstaan onder aanhoudende zware mediadruk en uitputting. Namens woordvoerder en kerkenraad delen we u mee deze woorden terug te nemen en we bieden onze welgemeende excuses aan. In het bijzonder aan ieder die zich hierdoor gekwetst zou kunnen voelen”, aldus de kerk.



Hoe fout is en was de Sionkerk in Urk.. pic.twitter.com/GqsJJKsprx — WvanDungen (@DungenWvan) March 30, 2021

Een verslaggever van omroep PowNed werd zondagochtend aangevallen en later ook aangereden door kerkgangers. Volgens Snoek waren de mensen die de verslaggever aanvielen geen kerkgangers en was het de schuld van de journalist dat hij is aangereden. „Met de man die voor de aanrijding is opgepakt, gaan we in gesprek.” Hem valt volgens Snoek „niets te verwijten”. „De journalist deed zelf een stap naar voren en raakte de auto iets aan.”



Een kerkganger van de #Sionkerk in Urk leert zijn zoontje al jong hoe je journalisten omver moet rijden met de auto. Zoonlief zit naast zijn vader in de auto. pic.twitter.com/Z7h4uKASNo — Johan Zwakman (@JohanZwakman) March 30, 2021

Sionkerk overweegt aangifte

De verslaggevers en cameraploegen waren bij de kerk op Urk, omdat deze alle gelovigen weer toelaat. „Een stuk of dertig man stond voor onze hoofdingang en een paar zijn zelfs op ons terrein gekomen. De ingang werd geblokkeerd en daardoor hadden mensen niet voldoende ruimte om naar binnen te gaan”, aldus Snoek.

De Sionkerk overweegt aangifte te doen tegen de aanwezige journalisten en tegen omroep PowNed vanwege intimidatie en belediging.