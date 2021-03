Coronatest bij kinderen straks niet meer diep in de neus

Alle GGD’en stoppen vanaf 4 april met de diepe coronaneustest bij kinderen. De coronatest in een andere vorm wordt ingevoerd na advies van het RIVM.

Vanaf genoemde datum moment krijgen kinderen tot 12 jaar een ondiepe neustest, samen met een keeltest. GGD Brabant-Zuidoost heeft daarover bericht, maar alle GGD’en volgen.

Coronatest tot nu toe diep in de neus

De meeste van de 25 GGD’en gebruikten tot nog toe de diepe neustest en keelbemonstering, geeft een woordvoerder van GGD GHOR aan. „Dat volstond en viel voor de meeste kinderen mee. Maar waar het minder invasief kan (minder diep, red.), is dat alleen maar fijn.”

Ook volwassenen verlangen overigens soms naar een coronatest die minder diep in de neus gaat.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Pas blij als ze ook bij volwassenen stoppen. De speeksel/spuug testen moeten voldoende zijn. Artikel: Alle GGD stoppen vanaf 4 april met diepe neustest bij kinderen Alle GGD'en stoppen vanaf 4 april met diepe neustest bij kinderen. https://t.co/DCn24JDoCm Verzonden via @updayNL — Yanini (@vera_yanini) March 26, 2021

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) Károly Illy zei eerder dat de GGD’en allemaal kortere teststaafjes zouden moeten gebruiken. Zo worden kinderen tot en met de basisschoolleeftijd zo zachtzinnig mogelijk op het coronavirus gecontroleerd. In de ziekenhuizen is het kortere staafje al volop in gebruik, gaf hij aan.

Kinderstaafjes geven zekerheid

Het gebruiken van deze kinderstaafjes biedt voldoende zekerheden over de eventuele besmettingen, zegt Illy. Hij vergeleek het gevoel dat een kort staafje oplevert met dat van neuspeuteren.



Graag ook bij volwassenen mee stoppen en als de wiedeweerga bijv. blaastest implementeren. #PCR #testen 'GGD's stoppen met diepe neustest bij kinderen' https://t.co/b3m8FY7IVY — Ingrid Mols (@ingmols) March 26, 2021

Graag ook bij volwassenen mee stoppen en als de wiedeweerga bijv. blaastest implementeren. #PCR #testen 'GGD's stoppen met diepe neustest bij kinderen' https://t.co/b3m8FY7IVY — Ingrid Mols (@ingmols) March 26, 2021

De GGD gaat daarin nu dus mee. GGD Brabant-Zuidoost geeft aan dat het vanaf het begin al de coronatest zo kindvriendelijk mogelijk uitvoert. „Vanaf het begin van het testen van kinderen hanteren wij al een kindvriendelijke manier van testen. Omdat de anatomie van kinderen anders is dan van jongeren en volwassenen wordt het afnemen van de test daarop aangepast. Dat houdt in dat als het nodig is, van begin af aan al op zo’n moment is gekozen voor een minder diepe afname. Daar zijn de kinderbemonsteraars speciaal in geschoold. Bij het afnemen van de test bij kinderen wordt bovendien heel goed gekeken naar de reactie van het kind. Het belang van het kind staat altijd voorop.”

Meer bereidheid voor coronatest

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het advies gegeven om bij kinderen minder diep in de neus te testen. De gevoeligheid van de test wordt zo wel minder. Het RIVM wil het toch. De instantie verwacht dat de testbereidheid van kinderen daarmee wordt verhoogd.

In Nederland wordt inmiddels ook gewerkt aan een neusspray die het coronavirus zelfs kan tegengaan. Een start-up gaat dat uitwerken. Om dat te kunnen doen heeft het bedrijf al 40 miljoen euro opgehaald.