Baudet gecensureerd door Twitter: dit is waarom en de gevolgen

Thierry Baudet heeft een primeur te pakken, maar dat is er niet eentje waar hij blij mee is. De lijsttrekker van Forum voor Democratie is de eerste Nederlandse politicus met een Tweet die volgens Twitter misleidende informatie bevat.

Het gaat om deze tweet die Thierry Baudet zondag plaatste. Hierin liet hij weten dat hij zich absoluut niet gaat laten vaccineren. We leven in een vrij land, dus dat is niet waar Twitter over struikelt. Het probleem zit hem in de verklaring waarom hij geen vaccinatie wil. Deze bevat volgens Twitter misinformatie over het coronavaccin.

Baudet verspreidt misinformatie

Zo beweert Baudet dat de bijwerkingen van het vaccin heftig zijn en dat het lange termijn-effect op het immuunsysteem volstrekt onbekend is. Dit is in strijd met het nieuwe beleid dat sinds vorige week geldt. Twitter heeft besloten om op te treden tegen misinformatie rond coronavaccins. Tweets die in strijd zijn met de nieuwe regels krijgen een waarschuwingslabel met de boodschap dat de tweet misleidend is. Op Twitter – uiteraard – wordt er verschillend op gereageerd.



Twitter bestempelt tweet van Baudet als ’misleidend’ https://t.co/FjYMQ4YHlp via @telegraaf . Zie hier de censuur van social media waaraan wij worden blootgesteld. pic.twitter.com/qPTLWwdz3j — ronald van amelrooij (@ronaldvanamelr) March 9, 2021

Het waarschuwingslabel is niet de enige straf. Zo is het ook niet meer mogelijk om op de tweet van Baudet te reageren, om deze te retweeten of embedden. Zo wil Twitter voorkomen dat misleidende informatie zich verspreidt. Daarnaast krijgt Baudet nu een streepje achter zijn naam. Twitter werkt met een zogenaamd strikes-systeem. Iedere overtreding die je maakt is een strike en daar hoort een straf bij. Dit begint met alleen een waarschuwing. Ga je vaker in de fout, dan wordt je account steeds langer gesloten. Bij vijf strikes wordt je Twitter-account permanent afgesloten. Dat laatste overkwam Trump.

‘Twitter bemoeit zich met de Nederlandse democratie’

Zover is het voor Thierry Baudet dus nog lang niet. Toch maakt de FVD-frontman zich nu al flink boos. In een reactie heeft Forum voor Democratie laten weten dat er sprake is van ‘buitenlandse inmenging in de Nederlandse democratie’. In de ogen van de partij zouden niet-strafbare uitingen op social media niet gecensureerd mogen worden. De partij van Baudet wil daar zelfs een wet voor aannemen.