Een derde van de senioren gaat dit jaar stemmen per post

Door de coronacrisis zal stemmen dit jaar anders gaan dan normaal. Los van de afstand die we van elkaar moeten bewaren en het dragen van mondkapjes, kunnen ouderen dit jaar ook stemmen per post.

Mensen die ouder zijn dan zeventig hoeven dit jaar niet naar het stembureau als ze zich daar niet goed bij voelen. Deze groep senioren kan de stemmen per post doen en zo alsnog meebeslissen over de bestuurlijke toekomst van Nederland. Zo’n dertig procent van de zeventigplussers is van plan dat te gaan doen.

Veel stemmen per post

Ouderenbond ANBO hield een peiling en meldt de nieuwe cijfers. Voor een hele nieuwe optie is dat volgens de bond „best wel veel”.

Naast de stem op de post doen, is het voor ouderen en kwetsbaren ook mogelijk om op rustige uren te keuze door te geven. In plaats van een dag zijn de stembussen deze verkiezingen drie dagen open. De verkiezingen zijn in principe op 17 maart maar mensen uit een coronarisicogroep mogen op 15 of 16 maart stemmen tijdens de rustige uren. Daar is onder de ouderen minder animo voor: elf procent denkt een of twee dagen eerder het rode potlood op te pakken bij het stemlokaal.

Van de mensen van 65 tot 70 jaar gaat 60 procent gewoon naar het stembureau op de verkiezingsdag. Bij de mensen boven 70 jaar ligt dat rond 46 procent. Bijna niemand gaat een andere persoon machtigen.

Ongeldig

Voor de enquête ondervroeg ANBO 6000 ouderen van boven de 65 hoe zij dit jaar hun kiesrecht willen gebruiken en of corona het stemgedrag van senioren beïnvloedt. De bond meldt blij te zijn dat veel ouderen per post gaan stemmen. Ze maken zich wel zorgen over de mogelijk ongeldige stemmen. Wanneer het formulier niet op de juiste manier wordt ingevuld, is de inbreng per post ongeldig.

Coronaproof

De maatregelen rondom de Tweede Kamerverkiezingen zijn genomen om zo coronaproof mogelijk de stem uit te brengen. Ouderen lopen risico flink ziek te worden of te overlijden aan het virus, zij mogen daarom per brief stemmen als ze dit willen. Voor dezelfde groep en mensen die door andere omstandigheden meer risico lopen als ze het coronavirus krijgen, mogen op 15 en 16 maart stemmen.

Ook mogen kiezers dit keer voor drie mensen machtigen de keuze door te geven, voorheen waren dat twee volmachten. Bij een volmacht breng je de stem voor iemand anders uit, meestal omdat diegene in het buitenland zit of om een andere reden niet fysiek kan stemmen.

De informatie over het briefstemmen bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen valt deze vrijdag bij de eerste 70-plussers op de mat.