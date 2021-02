Schaatsen op natuurijs te druk, hulp op de Hofvijver

Schaatsen op natuurijs leverde vandaag zoveel drukte op, dat verschillende gemeenten besloten om wegen af te sluiten. Op de Hofvijver kwam de brandweer in actie.

Onder meer de gemeenten Rotterdam, Leeuwarden en Hardenberg hebben vanmiddag wegen afgesloten. Er was een te grote toeloop naar populaire schaatsplekken was. Er werd gecommuniceerd via Twitter.

‘Wil je het ijs op? Blijf dicht bij huis’

De gemeente Rotterdam riep liefhebbers van schaatsen op natuurijs op om niet meer naar de Bergsche Plassen en de Rotte te komen omdat het te druk is. Het verkeer werd afgesloten. „Wil je het ijs op? Blijf dan dicht bij huis. Houd anderhalve meter afstand en is het te druk? Keer dan om”, aldus de gemeente Rotterdam.



Volgens de gemeente Leeuwarden werd de weg langs de Bonkefeart en de wijk Blitsaerd in Leeuwarden afgesloten voor auto’s. De wijk was alleen nog toegankelijk voor bewoners. De gemeente Hardenberg meldde dat het te druk was bij de Oldemeijer en dat de recreatieplas daarom werd afgesloten.

Ook elders te druk met schaatsen op natuurijs

Coronamaatregelen bestaan bij veel mensen even niet als er ijs in de sloten ligt. Dat bleek vandaag ook op andere plekken in Nederland. De gemeente Wijdemeren sloot bijvoorbeeld de wegen naar Kortenhoef, Ankeveen en Loosdrecht af. Het was volgens de gemeente te druk op de weg naar de populaire plassen. De afsluiting gold tot 17.00 uur. Ook het nabijgelegen Stichtse Vecht heeft besloten tot afsluitingen, vanwege de te grote toestroom van schaatsliefhebbers voor onder meer de Maarsseveense Plassen.

Behalve drukte levert het schaatsen op natuurijs natuurlijk ook prachtige beelden op:



This is what Dutch people do when they get the chance. #schaatsenopnatuurijs #schaatsen https://t.co/DqMWIaHf5Z — Jacques Werner (@JacquesWerner) February 12, 2021

Burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland in de regio Kop van Overijssel vindt dat het ijs op de grote meren en plassen in zijn gemeente alleen bestemd is voor de „eigen inwoners” van het gebied. Daarom stelde hij vandaag op veel wegen eenrichtingsverkeer in. De Kop van Overijssel is een zeer populair schaatsgebied, waar veel toertochten zouden worden georganiseerd als er geen coronacrisis was. Gemeente De Ronde Venen (provincie Utrecht) riep mensen op niet meer naar natuurgebied de Botshol te komen. Het was daar erg druk omdat veel mensen er gingen schaatsen. „Oproep. Het is volledig vol/erg druk op de Botshol”, aldus de gemeente op Twitter. “Wij roepen daarom inwoners op om niet meer naar De Botshol te gaan.” Auto’s stonden in het gebied rijendik geparkeerd.

Te druk op natuurijs Hofvijver

De politie heeft samen met de Koninklijke Marechaussee en een brandweerman, mensen van de Hofvijver in Den Haag af geholpen. Tal van schaatsers genoten van de bevroren vijver maar vanmiddag smolt het ijs, waardoor ze in de problemen kwamen. Eén man is in een wak gevallen en enkele mensen kwamen met moeite van het ijs af omdat het zeker aan de randen gesmolten is. Met een aanloopje en hulp van omstanders kwamen ze aan wal.

Hier ging het nog goed:



De tien tot vijftien mensen die wel nog op het ijs waren, zijn door door de brandweer naar het eilandje in de vijver gestuurd. Daar werden zij een voor een met een ladder van afgehaald, onder begeleiding van een hulpverlener in een duikpak. Langs de Hofvijver stonden honderden mensen te kijken.

Overheid over schaatsen op natuurijs

„Ook al ligt er ergens in Nederland in het komende weekeinde nog zo’n mooie ijsvloer, het is niet de bedoeling dat iedereen daar gaat schaatsen. De oproep blijft om zo min mogelijk mensen te ontmoeten en reisbewegingen te beperken.” Zo begint een hoofdstuk over schaatsen, schaatsbanen, sneeuw en winterweer dat op de coronasite van de Rijksoverheid is geplaatst. Veel burgemeesters benadrukten vandaag ook dat de huidige coronaregels grootschalige ijs- en sneeuwpret niet toestaan. Dit ongeacht of er nu goed of gevaarlijk ijs in hun gemeente te vinden is.

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van de 25 veiligheidsregio’s, waarschuwde dat gemeenten vandaag en in het weekend kunnen besluiten om schaatsbanen, meren en vijvers af te sluiten voor schaatsers als het er te druk wordt. „Vergelijkbaar met de maatregelen die in 2020 in het voorjaar en najaar zijn genomen toen mensen massaal naar de stranden en de bossen trokken. Het is aan de burgemeesters om ook dit keer maatwerk te leveren als het op bepaalde ijs- en sneeuwplekken te druk wordt.”

Drukte op zaterdag gevreesd

Voor de zaterdag wordt een nog grotere drukte van schaatsers op natuurijs gevreesd. Veel mensen hebben dan weekend. Een tweede reden is dat er na het weekend dooi wordt voorspeld. Dan zullen veel schaatsers als een kans zien om ‘nog even’ een ritje op natuurijs mee te pakken.

Dat er massale belangstelling is, blijkt ook uit een app. Sinds het vorig weekend begon te sneeuwen en te vriezen is de app IJsmeester al zo’n 60.000 keer gedownload. Via de app kunnen schaatsliefhebbers elkaar op de hoogte houden van de conditie van het ijs en van locaties, overal in Nederland, waar goed geschaatst kan worden.