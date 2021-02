Oproep gemeente: ‘Kom op Koningsdag niet naar Eindhoven’

Een groot feest op Koningsdag zit er waarschijnlijk wederom niet in. De gemeente Eindhoven roept ook op om vooral niet naar die stad te gaan tijdens de verjaardag van de koning. Willem-Alexander en zijn gezin bezoeken de stad namelijk, op een besloten locatie.

Ook mag er geen publiek aanwezig zijn, in verband met corona. Wel kun je, gewoon lekker thuis op de bank, kijken naar het bezoek van de koning en koningin. Dat laat de gemeente Eindhoven weten.

Het koninklijk paar bezoekt Eindhoven van 11.00 tot 13.00 uur, live te volgen via NOS en via www.koningsdageindhoven.nl.

„Dit jaar vieren we het grootste Oranjefeest thuis”, meldt de gemeente op Twitter. „Anders dan anders, maar wel live, interactief en veelzijdig. Ontdek wat Eindhoven te bieden heeft en vier het feest met ons mee!”



Koningsdag op de bank

Volgens de gemeente vindt „Koningsdag 2021 vooral ook plaats bij jou thuis op de bank. We zorgen voor een aantrekkelijk onlineprogramma dat je thuis kunt volgen”.

Maar niet getreurd, er zijn alsnog genoeg dingen om te doen, zegt de gemeente. Zo geeft de onlineprogrammering veel ruimte om het feest thuis te beleven. „Eindhoven is de stad van Technologie, Design en Kennis. Vanuit die expertise zorgt Eindhoven voor een uniek programma voor een breed publiek dat past binnen de geldende maatregelen op dat moment. Een perfecte match dus!”

Eind maart weten we pas het volledige programma voor Koningsdag. Vorig jaar moesten we het ook al thuis vieren: toen ging het feest in Maastricht door corona niet door. In plaats daarvan vierde de koning samen met koningin Máxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane zijn 53e verjaardag thuis op Paleis Huis ten Bosch. Maastricht zag vervolgens af van de mogelijkheid om Koningsdag 2021 te organiseren. De stad wacht liever een moment af waarop iedereen het feest op straat weer kan meevieren.