Dit is het belangrijkste nieuws van zondag 14 februari

Dit is het belangrijkste nieuws van zondag 14 februari. Lees je dit, dan ben je weer helemaal op de hoogte van het nieuws van vandaag.

Man in Hengelo richt luchtdrukwapen op kinderen in de sneeuw

Een inwoner van Hengelo heeft zaterdagmiddag een luchtdrukwapen gericht op in de sneeuw spelende kinderen, meldt de politie op Facebook. De kinderen zouden een sneeuwbal naar hem hebben gegooid. De man is aangehouden.

De politie nam de melding over de man die een vuurwapen op de kinderen zou hebben gericht zeer serieus. Agenten trokken hun zware vesten aan voor hun persoonlijke bescherming. „Wij gaan er bij dit soort meldingen altijd vanuit dat er sprake is van een echt vuurwapen”, schrijft de politie in de Overijsselse stad.





SneeuwDe sneeuw brengt heel wat plezier, maar ook vervelende situaties.Vanmiddag kregen wij de melding dat er een… Posted by Politie Hengelo-Ov on Saturday, February 13, 2021

De man werd in zijn woning aangetroffen. Hij overhandigde zijn wapen aan de politie. „Na uitlevering van het vuurwapen bleek het te gaan om een luchtdrukwapen.” Dat zal vernietigd worden „gezien de omstandigheden hoe dit luchtdrukwapen gebruikt is”.

GGD stopt tijdelijk met coronablaastest na foute testresultaten

De GGD stopt voorlopig met het uitvoeren van de coronablaastest, meldt RTL Nieuws. Dat is besloten na een aantal verkeerde testuitslagen bij de GGD Amsterdam. Een tegenvaller, want het was de bedoeling dat de GGD deze manier van testen landelijk zou gaan gebruiken.

Geen wattenstaafje diep in je neus, maar een apparaat waar je in moet blazen. Voor veel mensen en vooral ook kinderen is de blaastest een aangenamer alternatief om getest te worden op corona.

Sinds 29 januari gebruikt de GGD de ademtest op twee testlocaties in Amsterdam: het Buikslotermeerplein en de RAI. Dat gebeurde na een positief advies van het OMT, het team van deskundigen.

Man met kapmes aangehouden op Schiphol Plaza

Op Schiphol is zaterdag een 19-jarige man aangehouden die een kapmes bij zich had. De marechaussee laat weten dat de man opviel door zijn gedrag. De marechaussee hield hem aan op Schiphol Plaza, het winkelcentrum van de luchthaven.



Vandaag is op Schiphol plaza een 19-jarige man aangehouden die een kapmes bij zich had. De 19-jarige viel op door zijn gedrag. Hij is daarop staande gehouden en is er een controle WWM uitgevoerd. Daarbij is het kapmes aangetroffen. Het OM zal zich buigen over de strafmaat. pic.twitter.com/3tV2vI1zXt — KMar Politiedienst Schiphol (@KMar_PenB_SPL) February 13, 2021

Tijdens het controleren van de man vond men het kapmes. De marechaussee meldt dat het Openbaar Ministerie zich zal buigen over de strafmaat. Op een foto die de militaire politiedienst op Twitter heeft geplaatst van het mes is te zien dat het lemmet een lengte heeft van zo’n 30 centimeter.

Veel agressievere ransomware-aanvallen in Nederland

Ransomware-aanvallen worden steeds geavanceerder. Er wordt nu in Nederland, ten opzichte van vorig jaar, steeds vaker gedreigd met het lekken van gestolen persoonsgegevens of gevoelige bedrijfsdocumenten wanneer bedrijven niet willen betalen om weer toegang te krijgen tot deze bestanden. Daarvoor waarschuwen verschillende cybersecuritybedrijven, meldt Pointer (KRO-NCRV).

Wanneer bedrijven slachtoffer zijn geworden van een ransomware-aanval worden alle bestanden gegijzeld, op slot gezet. Men krijgt de bestanden pas terug na het betalen van een grote som losgeld. „Begin vorig jaar gebeurde het nog af en toe, maar nu is het aan de orde van de dag dat klanten op deze manier onder druk gezet worden”, zegt Lars Jacobs, senior manager van het cyber response-team van KPMG.

„Je ziet dat criminelen er alles aan doen om het losgeld betaald te krijgen”, zegt Frank Groenewegen van het cybersecurityteam van Deloitte. Om ervoor te zorgen dat slachtoffers betalen, dreigen criminelen met het lekken van gevoelige bedrijfsinformatie en persoonsgegevens.

Biden na proces Trump: democratie is fragiel

„Dit treurige hoofdstuk uit onze geschiedenis herinnert ons eraan dat de democratie fragiel is.” Met die woorden heeft president Joe Biden gereageerd op de uitkomst van het tweede impeachmentproces tegen zijn voorganger Donald Trump.

In een verklaring haalt Biden aan dat 57 senatoren Trump schuldig achten. Onder hen zijn zeven Republikeinen, benadrukt Biden. „Hoewel de uiteindelijke stemming niet tot een veroordeling heeft geleid, is de inhoud van de aanklacht niet in het geding. Zelfs degenen die tegen de veroordeling stemden, zoals (Republikeinse) fractieleider McConnell, vinden dat Donald Trump schuldig was aan een ‘schandelijk plichtsverzuim’ en ‘praktisch en moreel verantwoordelijk was voor het uitlokken’ van het geweld dat op het Capitool is losgelaten”, aldus de president.

Biden verwees daarmee naar de verklaring die Mitch McConnell gaf na afloop van de stemming. De prominente Republikein stemde bij het proces in de Senaat voor vrijspraak, maar maakte daarna duidelijk dat Trump in zijn ogen veel te verwijten valt. McConnell zei dat er geen twijfel over mogelijk is dat Trump verantwoordelijk is voor de gewelddadige bestorming van het parlementsgebouw op 6 januari, maar hij vindt naar verluidt dat de Senaat niet bevoegd is om een oud-president te vervolgen.

Volgens Biden maken de afgelopen gebeurtenissen duidelijk dat voor de democratie altijd moet worden opgekomen. „Dat we altijd waakzaam moeten zijn. Dat geweld en extremisme niet thuishoren in Amerika. En dat ieder van ons de plicht en verantwoordelijkheid heeft als Amerikaan, en in het bijzonder als leider, achter de waarheid te staan en leugens tegen te gaan.” Volgens de president zal op die manier een einde komen aan wat hij een „onbeschaafde oorlog” noemt.

Tienduizenden demonstranten de straat op na coup Myanmar

Tienduizenden demonstranten zijn zondag de straat opgegaan in de grote steden in Myanmar tijdens de negende dag van anti-coupprotesten. In het wit geklede studenten marcheerden door het centrum van Yangon, de grootste stad in het land, en eisten de vrijlating van voormalig leider Aung San Suu Kyi. Zij zit vast sinds op 1 februari het leger in het land de macht greep. Als onderdeel van het protest reed een stoet autobussen langzaam en al toeterend door de stad.

Actievoerders rolden op motoren en in auto’s door de hoofdstad Naypyitaw, ook In de zuidoostelijke kustplaats Dawei waren mensen de straat opgegaan. In Waimaw, in de noordelijke staat Kachin aan de oevers van de Irrawaddy-rivier, droegen menigten vlaggen en zongen revolutionaire liederen. Vele demonstranten in het hele land hielden afbeeldingen van Suu Kyi’s gezicht omhoog.

Volgens de vereniging voor hulp aan politieke gevangenen (AAPP) zijn meer dan 384 mensen sinds de staatsgreep aangehouden. De meesten van hen werden ’s nachts van hun bed gelicht. Spontaan gevormde burgerwachtgroepen begeven zich ’s nachts op straat en proberen arrestaties van anti-coupactivisten te dwarsbomen.