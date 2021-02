Middelbare scholen vol vraagtekens: hóe gaan ze maandag veilig open?

Veel middelbare scholen hebben nog geen besluit genomen over hoe zij vanaf volgende week weer deels open gaan. Er wordt in het land flink getobd. Want hoe gaat dat nou toch lukken, openen maar dan veilig?

Demissionair premier Mark Rutte maakte de gedeeltelijke opening van de middelbare scholen gisteravond bekend tijdens de corona-persconferentie.

Vooral het garanderen van 1,5 meter onderlinge afstand veroorzaakt hoofdbrekens. Zo piekeren schoolbesturen over het huren van externe ruimtes. Ook wordt hard nagedacht over de invulling van het lessenrooster nu ze minimaal een dag per week fysiek onderwijs mogen gaan geven.

Afstand middelbare scholen een dilemma

Dat verbaast de VO-raad niet. „Het grootste dilemma is hoe om te gaan met de onderlinge afstand en hoeveel leerlingen er terecht kunnen”, zegt een woordvoerder van die VO-Raad. Dat is de belangenorganisatie van schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs. „Daar moeten scholen nog wel even op kauwen.”

Met het huren van zalen van sportverenigingen en culturele instellingen mogen scholen meer ruimte creëren voor onderwijs. Gemeenten kunnen daarvoor mogelijkheden bieden. Het Titus Brandsmalyceum uit Oss kreeg de zalen van een theater en cultuurpodium aangeboden. De schoolleiding neemt het voorstel serieus in overweging, maar is nog in overleg over de manier waarop het de extra ruimte eventueel gaat gebruiken.

Permanent wiskunde in het theater?

„Hanteren we een roulatiesysteem, zetten we daar permanent bepaalde klassen in of juist de hele afdeling wiskunde?”, somt Ine Smits-Verbakel van het lyceum de overwegingen op. De zalen van het theater en podium liggen op loopafstand van de school. „De vraag is: laten we leerlingen of docenten pendelen tussen school en theater?”



Scholen kunnen er ook voor kiezen om leerlingen in koppels te laten optrekken. Die hoeven dan geen afstand te houden, zodat er meer scholieren in een klas terecht kunnen. Niet alle onderwijsinstellingen zijn enthousiast over die maatregel. „Onze docenten zitten niet te wachten op extra volle klassen”, zegt directrice Anita O’Connor van VO Veghel. Haar bestuur is verantwoordelijk voor twee scholen in de Brabantse plaats. „Koppels kun je alleen maken bij een klassenformatie die hetzelfde blijft. In de bovenbouw heeft iedereen heel wisselende roosters.”



Ook lesroosters uitdaging voor middelbare scholen

Het maken van lesroosters is een grote uitdaging, geven schoolbesturen aan. Examenleerlingen en leerlingen in een kwetsbare positie konden de afgelopen maanden al fysiek terecht op school. Daar komen nu dus nog meer leerlingen bovenop. „Het is een enorm geregel”, zegt directeur Peter-Paul Lenssen van het Bernardinuscollege uit Heerlen. „We krijgen het op dit moment rond zonder het inhuren van externe ruimte. Maar het kost veel energie en flexibiliteit van alle medewerkers op school.”