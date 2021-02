Minder banen én minder werklozen in het vierde kwartaal van 2020

Zowel het aantal banen als de werkloosheid is in het laatste kwartaal van 2020 gedaald. Er waren 14.000 banen minder dan het kwartaal ervoor, zo meldt het CBS. Maar ondanks deze daling waren er wel 35.000 minder werklozen. Het aantal openstaande vacatures daalde met 6.000.

Vooral in de handel, het vervoer en de horeca is er veel minder werk. Dat komt door de harde lockdown die in december inging.

Minder banen door coronacrisis

De daling van het aantal banen heeft alles te maken met de coronacrisis. Zo telde het vierde kwartaal van 2020 133.000 minder banen dan het vierde kwartaal van 2019. Het gaat hier om voltijd en deeltijd en zowel werknemers als zelfstandigen zijn meegeteld.

In de handel, het vervoer en de horeca verdwenen in dit laatste kwartaal de meeste banen, namelijk 57.000. Maar ook in de cultuur en recreatie nam het aantal af (4.000). In zowel de zakelijke dienstverlening als de industrie gingen 2.000 banen verloren.

Tegelijkertijd kwam er ook werk bij. In de zorg steeg het aantal banen met 20.000 het meest. Ook in de financiële dienstverlening, bouwnijverheid, het onderwijs en het openbaar bestuur kwam er werk bij.

Minder werknemers, meer zelfstandigen

De daling geldt alleen voor mensen die werken in dienstverband. Daarvan zijn er 24.000 minder. Maar dit jaar zijn er vooral veel zelfstandigen bijgekomen. In het laatste kwartaal waren dat er 10.000. Ruim 21 procent van het totaal aantal banen zijn van zelfstandigen.

Openstaande vacatures

Ook het aantal openstaande vacatures daalde in het vierde kwartaal van 2020. Er stonden namelijk, 210.000 vacatures open, wat 6.000 minder is dan een kwartaal eerder. In heel 2020 is het aantal openstaande vacatures met 76.000 afgenomen. De meeste vacatures staan open in de handel, de zorg en de zakelijke dienstverlening.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoewel het aantal vacatures in het vierde kwartaal afnam, daalde het aantal werklozen sterker. Hierdoor is de spanning op de #arbeidsmarkt iets toegenomen tot 55 vacatures per 100 werklozen. https://t.co/OrqHC2mNJb pic.twitter.com/ilOUsrMrhj — CBS (@statistiekcbs) February 16, 2021

Minder werklozen

Wat opvalt is dat er minder werklozen zijn in het laatste kwartaal van 2020, terwijl er ook minder banen zijn. Er zitten namelijk 35.000 minder mensen zonder werk. Dat is 4,1 procent van de beroepsbevolking.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In het tweede en derde kwartaal van 2020 groeide het aantal werklozen sterk ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. In het vierde kwartaal verminderde het aantal werklozen met 35 duizend.https://t.co/OrqHC2mNJb pic.twitter.com/jfDf0hW1ae — CBS (@statistiekcbs) February 16, 2021

Het aantal werklozen vermindert als werklozen een baan vinden of als ze zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Volgens het CBS is de werkloosheid dit kwartaal afgenomen doordat meer werklozen aan het werk gingen dan er werkenden hun baan verloren. Maar er stopte ook veel mensen met het zoeken naar een baan, waardoor ze niet meer tot de beroepsbevolking worden gerekend.