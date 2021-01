Twee minderjarige jongens raken hand kwijt na afsteken Cobra’s

Bij het afsteken van vuurwerk zijn zaterdag twee minderjarige jongens in Gelderland zwaargewond geraakt. Zowel in Arnhem als in Nijmegen ging het mis bij het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk, kaliber Cobra’s, bevestigt de politiewoordvoerder berichtgeving van het AD.

De twee jonge tieners zijn met ernstig letsel aan hun handen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ziet het er naar uit dat ze allebei een hand moeten missen. „Ernstig letsel door vuurwerk zien we vaker met oud en nieuw, maar nu zien we het nog twee dagen later”, aldus de woordvoerder van de politie.

In gesprek met het AD vertelt Paul Koetsier van de politiemeldkamer Arnhem-Nijmegen dat hij soortgelijke ongevallen vaker ziet na oud en nieuw. „Dit is het gevolg van het afsteken van gevaarlijk vuurwerk, van het soort Cobra.”

Cobra’s zijn levensgevaarlijk

De Cobra valt onder illegaal vuurwerk en is verboden in Nederland. De politie vergelijkt de impact van een Cobra met die van een kleine handgranaat, levensgevaarlijk dus.

