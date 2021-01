Extra ic-bedden kostten miljoenen, ziekenhuizen stappen nu naar de rechter

Het is niet zo dat een paar extra ic-bedden een paar tientjes kosten, maar ze moesten er komen, dus ziekenhuizen trokken de knip in de verwachting het wel terug te krijgen. Niet dus.

Zeven ziekenhuizen zijn een rechtszaak begonnen tegen minister Tamara van Ark van Medische Zorg omdat ze extra ic-bedden voor coronapatiënten niet wil vergoeden. Dat bevestigt een woordvoerster van ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede na berichtgeving door De Gelderlander.

Op verzoek minister

De ziekenhuizen, waaronder Rivierenland in Tiel en Rijnstate in Arnhem, hadden het aantal bedden op de intensive cares uitgebreid, op verzoek van de minister. Ze zeggen hier echter geen dekkende vergoeding voor te krijgen. Via een rechtszaak willen de ziekenhuizen dit alsnog afdwingen. Volgens de woordvoerster gaat het alleen al bij Gelderse Vallei al om een strop van 3,5 miljoen euro.



Uitbreiding bedden ziekenhuizen

„Ons is gevraagd ons maximaal in te spannen het aantal bedden uit te breiden en alle bedden te beleggen. En we vragen verpleegkundigen om soms wel twaalf uur per dag te werken. Dan is het wrang dat we de vergoeding niet krijgen waar we recht op hebben”, zegt Arjen Hakbijl, bestuurder bij Gelderse Vallei, tegen De Gelderlander. Volgens de ziekenhuizen liet de minister eerder weten dat ze konden vertrouwen op bekostiging.

Schade miljoenen euro’s

Bij Rijnstate Arnhem bedraagt de schade enkele miljoenen euro’s. „Gezien de enorme inzet van extra ic-plaatsen bij Rijnstate vinden wij het redelijk dat dat extra ook volledig vergoed gaat worden. Gezien de kleine financiële marges en de financiële kwetsbaarheid van ziekenhuizen in deze onzekere tijd, vinden we ook dat er snel duidelijkheid moet komen”, stelt het ziekenhuis.

Alle ziekenhuizen is in het voorjaar van 2020 gevraagd een plan op te stellen voor de opschaling van de intensive care. Zij konden daarvoor subsidie bij het ministerie van Volksgezondheid aanvragen.

Een exacte datum is nog niet bekend, maar waarschijnlijk dient de zaak deze maand nog.

