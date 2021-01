‘Avondklok schuift half uur op’, horen we waarschijnlijk tijdens persconferentie

De avondklok, die bij zo’n beetje iedereen het onderwerp van gesprek is en ook op social media van alles losmaakt, is weer een beetje verschoven. Maar niet van de baan. Hij gaat waarschijnlijk vanaf vrijdag in, volgens ingewijden.

De avondklok schuift in het laatste plan van het demissionaire kabinet een half uur op. Als de avondklok echt ingaat, gaat-ie gelden van 20.30 uur tot 04.30 uur, melden ingewijden vandaag. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft geadviseerd de avondklok in te laten gaan om 20.00 uur of 21.00 uur tot 05.00 uur. Tijdens de persconferentie vanmiddag horen we hoe het precies zit.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Avondklok en maximaal 1 gast thuis

Zo moet het onder meer makkelijker worden voor kinderen om na het sporten en trainen nog thuis te komen, is de redenering achter het voorstel. Verder mag er thuis nog maar één gast worden ontvangen in plaats van twee. Ook komt er een vliegverbod voor het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

De ingewijden waarschuwen dat de plannen nog steeds kunnen veranderen. De extra maatregelen zijn volgens het demissionaire kabinet nodig vanwege de dreiging van de Britse variant van het coronavirus. Die is veel besmettelijker dan de ‘oude’ variant.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

6/ Wanneer is de Britse variant >50% van de infecties? Als de nieuwe variant 30% besmettelijker is, is deze dominant op 18 februari. Bij 40% besmettelijker (R(t) is 1.26) is dit op 10 februari. Bij een R(t) van 1.3 (+0.4 t.o.v. huidige variant) is dit al op 8 februari. pic.twitter.com/5qrEXGrSrC — Marino van Zelst🌱 (@mzelst) January 17, 2021

Persconferentie Rutte en De Jonge

Volgens het OMT zal het aantal besmettingen door de avondklok dalen. Het reproductiegetal (de R-waarde: het aantal mensen dat een persoon kan besmetten) zou door de invoering met 8 tot 13 procent kunnen dalen. Dat blijkt uit onderzoek in het buitenland.

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) willen de plannen aan het begin van de middag op een persconferentie bekendmaken. Daarna wordt er dan in de Tweede Kamer over gedebatteerd. Een avondklok ligt zeer gevoelig in politiek Den Haag. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zijn zeer terughoudend en willen eerst weten wat de effecten van een avondklok precies zijn op het terugdringen van het aantal coronabesmettingen.

In het kabinet is daar ook nog discussie over, melden ingewijden. Zo zouden sommige bewindspersonen ook perspectief op versoepelingen willen zien, bijvoorbeeld vanaf bepaalde besmettingscijfers. Toch lijkt de steun ervoor toe te nemen. Voor een groot deel ook door de opmars van de Britse variant die onze nek hijgt. De avondklok geldt in veel andere landen al langer met wisselend succes.

Kerstlampjes

In Nederland zien veel mensen er tegenop, al komen ze wel met inventieve oplossingen om het avondklokleed wat te verzachten. Zo laat Mikael lekker z’n kerstlampjes nog even hangen. „Vrolijkt de ochtend tenminste een beetje op.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I think I'm just going to keep my xmas lights going until further. With lockdown and everything, at least this brightens up the morning.#avondklok #lockdown pic.twitter.com/9dxvdqmQyR — Mikael (@iamtew) January 20, 2021

En Koen van Gorp zal de avondklok worst wezen, hij heeft sinds heel kort wel wat beters te doen. En ze heet Roos.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jongeren

Onder jongerenorganisaties, politieke en ook de Studentenvakbond, bestaat grote weerstand tegen de maatregel. De Jonge Democraten van D66 en DWARS van GroenLinks maken zich zorgen over de mentale gezondheid van jongeren onder de lockdown. „De mentale veerkracht van jongeren loopt sterk achteruit en daar moeten we in dit stadium van de crisis echt rekening mee gaan houden”, schrijft Jonge Democraten-voorzitter Léonie Janssen. „Jongeren hebben meer dan ooit perspectief nodig, een avondklok neemt dat juist weg.”

De persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen is vanmiddag rond 14.00 uur. Eerder werd gesproken over 13.00 uur, maar dat wordt dus een uurtje later.

Lees ook: ‘Kabinet wil avondklok heel snel’, weerstand bij jongerenorganisaties