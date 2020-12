Weer illegale feestjes en een vrouw slaat beveiliger op station met houten plank

Wanneer die illegale feesten eens ophouden, er valt geen peil op te trekken. Elk weekend duiken ze weer op, ook nu. Dit weekend heeft de politie meerdere illegale feesten stilgelegd, een in Wieringerwaard, en een in Rosmalen. Een medewerker van een beveiligingsbedrijf kreeg het ook zwaar te verduren: een vrouw sloeg hem met een houten plank toen hij het station in Breda wilde afsluiten.

Op het station lag een 31-jarige vrouw uit Diemen te slapen, die volgens de politie weigerde te vertrekken. De beveiliger zag de vrouw liggen en maakte haar wakker. Hij vroeg haar het pand te verlaten, maar daar had ze niet zoveel zin in. Toen de beveiliger haar richting de uitgang wilde begeleiden, pakte zij een houten plank uit haar tas en sloeg daarmee in op de beveiliger. De man schakelde de politie in, die de vrouw heeft aangehouden.

Illegale feesten

Het illegale feest in het Noord-Hollandse dorp Wieringerwaard werd vanochtend stilgelegd.

Agenten werden op het spoor van het feest gezet na opvallend rijgedrag van een automobilist. Hij verklaarde dat hij zijn auto op de oprit naar een bedrijf wilde keren. Maar toen viel het de agenten op dat er veel fietsen bij het pand stonden. In het pand bleek een feestruimte te zijn ingericht waar zo’n twintig tot vijfentwintig jongeren aanwezig waren. De organisator, een 18-jarige uit Wieringerwaard, is aangesproken op zijn gedrag.

Afgelopen nacht maakte de politie ook een eind aan een illegaal feest in het Brabantse Rosmalen. Rond 03.00 uur zette de politie het feest stop, ze hielden de organisator aan. Ruim vijftien bezoekers kregen een boete omdat ze de coronamaatregelen negeerden.

Gewond door vuurwerk in brievenbus

We mogen dit jaar geen vuurwerk (ver)kopen of afsteken, maar dat gaat nog wel eens mis. Zo is in Den Helder een vrouw gisteravond gewond geraakt toen er iets ontplofte in haar brievenbus. Het zou om zwaar illegaal vuurwerk gaan, zegt de politie. Het slachtoffer moest naar een ziekenhuis.

Rond 02.00 uur ging de bewoonster van het huis een kijkje nemen bij de voordeur, omdat ze daar geluiden hoorde. De explosie die volgde vernielde een glasplaat in de voordeur, is te zien op beelden van lokale media. De vrouw liep op dat moment in de gang en werd geraakt door rondvliegende glasscherven.

De politie doet nader onderzoek. Volgens lokale media werd na de explosie in de nabije omgeving nog naar de dader gezocht, maar leverde dat geen aanhouding op.

