Bijna twee derde van de Nederlanders is voor een totaal vuurwerkverbod

Het is snel omgeslagen. Vorig jaar was net de helft van de Nederlandse bevolking voor een totaal vuurwerkverbod. Nu is dat twee derde van de Nederlanders. Dat schrijft Binnenlands Bestuur. Het blad gaf de opdracht om hier onderzoek naar te doen.

Het blad voor ambtenaren en bestuurders concludeert op basis van de uitkomsten van het onderzoek, dat nu 69 procent van de burgers voorstander is van een centrale vuurwerkshow die wordt georganiseerd door de gemeente.

Mooie traditie

Ruim vier op de tien ondervraagden geeft aan vuurwerk een mooie traditie te vinden. Volgens hen moet die traditie daarom ook in stand worden gehouden. Uit het onderzoek blijkt dat potentiële vuurwerk-afstekers naar verhouding jonge mannen zijn, die relatief vaak PVV stemmen en in het noorden en oosten van het land wonen.

Elf procent van de inwoners uit Groningen, Friesland en Drenthe geeft aan dit jaar net als andere jaren gewoon vuurwerk af te steken. „Het hoort bij oud en nieuw en het is maar één keer per jaar”, zeggen ze. Wel vinden ze dat knalvuurwerk verboden kan worden, maar dat siervuurwerk moet kunnen. Het zou moeten worden toegestaan, maar dan wel op een verantwoorde manier.

Vuurwerk veroorzaakt schade

Het blijkt dat de afgelopen jaren ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking weleens vuurwerk afstak rond de jaarwisseling. Van alle ondervraagden Nederlanders zegt 86 procent dit de komende jaarwisseling niet te gaan doen. Zij vinden het afsteken van vuurwerk namelijk milieuvervuiling en daarnaast ook schadelijk voor mens en dier.

De steun voor het vuurwerkverbod is daarom ook het grootst bij de aanhang van de Partij voor de Dieren en GroenLinks. Als we kijken naar de politiek lijkt het erop dat er een totaalverbod op vuurwerk aan zit te komen, meldt Binnenlands Bestuur.

