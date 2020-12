KNMI: zaterdagavond en zondag kans op zware windstoten

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten op zaterdagavond, in de nacht naar zondag en op zondagochtend. Het weerinstituut heeft code geel afgekondigd voor Zeeland, Noord- en Zuid-Holland, het IJsselmeer, Friesland en de Wadden. Oppassen geblazen dus als je vanavond of morgenochtend de deur nog uit moet, want storm Bella raast over Nederland.

Zaterdagmiddag en -avond neemt de wind overal flink toe. In de avond komen in de westelijke kustprovincies zware windstoten voor uit zuid-zuidwestelijke richting tot ongeveer 80 kilometer per uur. In de kustgebieden kunnen windstoten tot circa 90 kilometer per uur voorkomen en aan de kust tot 110.



Een hele rustige start van deze Tweede Kerstdag, maar de dag eindigt heel anders: https://t.co/4XSmcP0ecX #storm — Weer.nl (@Talpaweer) December 26, 2020

In de nacht naar zondag breidt het windveld zich oostwaarts uit, waardoor ook landinwaarts windstoten tot 80 kilometer per uur voorkomen. Zondagmiddag neemt de wind van het westen uit af.

Warmste jaar tot nu toe

Het jaar 2020 is samen met 2014 het warmste jaar sinds de metingen begonnen in 1901. De gemiddelde temperatuur bedroeg 11,7 graden. Volgens Weeronline is dat normaal 10,1 graden. Ook 2014 kwam op dat gemiddelde uit.

Achter dit jaar en 2014 staat 2018, op de derde plaats met 11,4 graden. Opvallend is dat de laatste 3 jaar allemaal in de lijst van warmste jaren staan. Uit de hele top 10 met warmste jaren komen er inmiddels 8 uit deze eeuw. Dat komt door de opwarming van het klimaat, concludeert het weerbureau.



Zondag regen en het regent soms stevig. Overdag 7 tot 9 graden. In de kustgebieden en stormachtige wind uit zuid tot zuidwest met eerst windstoten in kracht 10 of 11.Mogelijk in kracht 12! Boven land windstoten in kracht 8 of 9. Het wordt later snel rustiger. — Piets Weer (@pietsweer) December 26, 2020

13 datum-warmterecords

Maar liefst tien van de 12 maanden verliepen warmer dan normaal. In totaal zijn 13 datum-warmterecords genoteerd voor de maximumtemperatuur in De Bilt. De eerste was op 31 januari en de laatste op 18 november. Er werd dit jaar in 2 maanden ook een all-time maandrecord gebroken. Op 15 september werd het absolute hitterecord van de maand september genoteerd en op 2 november werd in De Bilt de warmste novemberdag ooit gemeten.

Tot matige vorst, -5 graden tot -10 graden, is het in De Bilt dit jaar niet gekomen. De laatste keer dat het op het hoofdstation matig vroor is inmiddels meer dan 700 dagen geleden. Het aantal warme, zomerse en tropische dagen was hoger dan normaal. Op 110 dagen steeg het kwik in De Bilt naar 20 graden en meer, tegen 85 normaal. De zomerse grens van 25 graden werd op 32 dagen gehaald tegen normaal 26.

Tropische dagen

Doorgaans klimt het kwik op 4 dagen in het jaar tot boven 30 graden: het aantal tropische dagen in 2020 was 12. Alleen in 1976 (14) en 2006 (13) werden meer tropische dagen genoteerd. Vooral augustus was, dankzij een extreme hittegolf, de op één na warmste sinds de metingen.

