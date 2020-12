Hoge weekcijfers in het vooruitzicht, overheid wil vaccin ‘promoten’

Met paginagrote advertenties wil de overheid mensen geruststellen over het aanstaande coronavaccin. Ondertussen lopen de besmettingscijfers nog altijd op en lijkt het erop dat het weektotaal boven de 80.000 uitkomt, maakt het RIVM vandaag bekend in de weekcijfers.

De weekcijfers, hoeveel besmettingen er in één week hebben plaatsgevonden, worden vandaag bekendgemaakt en geven een wekelijks overzicht van de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Dat het aantal besmettingen in de afgelopen week flink hoger ligt dan een week zeker is al overduidelijk. Het weektotaal kan zelfs boven de 80.000 uitkomen.

Weekcijfers liegen er niet om

Vorige week kwamen de weekcijfers nét nadat er de dag ervoor een lockdown was aangekondigd. Die ging om middernacht in en duurt tot 19 januari. De cijfers logen er toen al niet om. Toen werden er 58.412 positieve tests in één week geregistreerd. Dat was een toename van 36 procent ten opzichte van de week ervoor. Toen ging het ‘nog’ om 43.103 tests, en dáárvoor om 33.949 positieve tests.

Afgelopen zondag werden er meer dan 13.000 nieuwe coronagevallen binnen 24 uur gemeld bij het RIVM. Gisteren bleef de ‘teller steken’ op een ruime 11.000.

De lockdown levert waarschijnlijk pas over een paar dagen resultaten: de incubatietijd van het virus is gemiddeld vijf tot zes dag, en volgens het RIVM maximaal 14 dagen. Van de mensen die coronaklachten krijgen, ontwikkelt 99 procent die binnen 10 dagen na besmetting. Wie nu klachten krijgt, kan het virus dus nog voor de lockdown hebben opgelopen.

Geruststellen

Ondertussen probeert de overheid de bevolking gerust te stellen. Er is namelijk veel te doen over het coronavaccin, waarmee Nederland op 8 januari kan beginnen met vaccineren. Met paginagrote advertenties in landelijke dagbladen wil de overheid mensen geruststellen over het vaccin.

„Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) keuren een vaccin alleen goed als de werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid zijn aangetoond. En dat is dus nu voor dit vaccin een feit”, staat in de advertentie. „Coronavaccins moeten voldoen aan dezelfde strenge eisen als andere vaccins. Veiligheid staat voorop. De ontwikkeling en beoordeling gaan sneller dan gebruikelijk. Dat kan omdat wereldwijd onderzoeken naar vaccins gelijktijdig worden uitgevoerd en kennis wordt gedeeld. Dat scheelt tijd.”

„Met een vaccinatie tegen het coronavirus bescherm je uiteindelijk jezelf, maar ook je familie, vrienden en de kwetsbare mensen om je heen”, zo is verder te lezen. „Zo zorgt vaccineren ervoor dat we stapje voor stapje meer vrijheid terugkrijgen.”

