Geen kerstpauze zorgpersoneel, wel meer agressie: van klappen naar klappen

Als er een beroepsgroep dit jaar veel in het nieuws is geweest, is het het zorgpersoneel wel. Gisteren nog kwam naar buiten dat zij het zijn die waarschijnlijk die eerste vaccinatie op V-day 4 januari krijgen, maar ook dat een op de drie dat eigenlijk helemaal niet wil. Vandaag blijkt dat de druk nog steeds veel te hoog is en dat het „ongehoord” is wat gebeurt aan het (spreekwoordelijke) adres van de zorgmedewerkers.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

In maart kreeg wij, het zorgpersoneel, eenmalig applaus.

Nu krijgen we steeds vaker klappen. #agressie #hulpverleners #zorgpersoneel — MW (@MHW2u) October 24, 2020

Voor zorgpersoneel is er de komende periode en ook tijdens de feestdagen geen pauze. De druk op zorginstellingen door de vele coronapatiënten is nog veel te hoog. Tegelijk neemt de agressie tegen zorgmedewerkers toe. „Het is aan de orde van de dag en het leidt tot extra ziekteverzuim”, zei Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg woensdag tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer. Hij vindt de agressie niet acceptabel.

Bezoekers

Vooral bezoekers moeten zich volgens Kuipers beter gedragen. Als dat niet gebeurt, zullen zorginstellingen misschien ervoor kiezen om bezoekers opnieuw te weren, waarschuwde Kuipers. „En daar zitten we met zijn allen niet op te wachten.” Tijdens de eerste coronagolf was er ook geen bezoek in verband met besmettingsgevaar. Hij wijst erop dat instellingen de zorg en verantwoordelijkheid hebben voor hun patiënten.

Kuipers schetste situaties in instellingen waarbij zorgmedewerkers worden uitgescholden als zij mensen erop aanspreken hun mondkapje op te doen. Bezoekers doen die soms af in de kamers bij de patiënten. Ook komt het volgens hem voor dat mensen bij de ingang van de spoedeisende hulp ten onrechte zeggen dat zij geen Covidklachten hebben. Zelfs mensen die positief getest zijn, gaan soms toch naar binnen, stelt Kuipers.

Agressief

Conny Helder van Actiz, de koepel van langdurige zorg, beaamde dat het „ongehoord is wat er af en toe gebeurt”. Ze riep mensen op „agressieve neigingen” achterwege te laten. Zorgmedewerkers zijn volgens haar al overbelast. Ze wees erop dat een rustpauze voor veel personeel er niet in zit. „Het gaat niet gebeuren. We zijn al blij als er een stabiele situatie komt. De situatie is nu zorgelijk”.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Agressie. Tegen zorgpersoneel. Wat een intens sneue klaphark ben je dan zeg. pic.twitter.com/8WjskGenaI — Chris Klomp (@chrisklomp) October 29, 2020

In het voorjaar klapten mensen nog voor zorgpersoneel, memoreerde Helder, maar het beste wat mensen nu kunnen doen is zich aan de coronamaatregelen houden. „Alleen dan plegen we niet verder roofbouw op het personeel.” In haar sector is ook ondersteuning geregeld met vitaliteitscoaches en fysiotherapie voor medewerkers.

Klappen zorgpersoneel

En dan is er dus ook die agressieve houding naar zorgmedewerkers. Van klappen naar klappen, of zoals een GGZ-medewerkster het eerder al verwoordde: „In maart kregen we eenmalig applaus. Nu krijgen we steeds vaker klappen.”

Alle ideeën om zorgmedewerkers beter te ondersteunen in het dagelijkse leven zijn welkom, zei Helder op vragen vanuit de Kamer. Zo werd gedacht aan een speciale rij in de supermarkten waar zorgmedewerkers sneller worden geholpen.

