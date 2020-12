Cruciale stap naar toelating eerste coronavaccin is gezet: goedkeuring EMA

Terwijl een mutatie van het coronavirus z’n intrede doet en er chaos heerst in het VK, is er ook een lichtpuntje in de vorm van groen licht voor het vaccin van BioNTech en Pfizer. En dat is wereldnieuws.



Pfizer’s Covid-19 vaccine was cleared for use by the EU drug agency, a major step in a region fighting a deadly winter surge https://t.co/MQnLWv4qn5 — The Wall Street Journal (@WSJ) December 21, 2020

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) oordeelt positief over het coronavaccin dat BioNTech en Pfizer samen hebben ontwikkeld. Met de goedkeuring is een cruciale stap gezet naar toelating van dit eerste coronavaccin tot de Europese Unie.



NEW: European Medicines Agency recommends conditional approval for the coronavirus vaccine made by BioNTech and Pfizer https://t.co/rS5LEpO09d — Bloomberg (@business) December 21, 2020

Definitieve besluit

De Europese Commissie moet het definitieve besluit over de toelating nog nemen. Voorzitter Ursula von der Leyen verwacht dat de Europese Commissie vanavond nog een besluit neemt over markttoelating in de EU van het coronavaccin. Ze twittert dat, net na de bekendmaking van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat het positief oordeelt over het vaccin.



It’s a decisive moment in our efforts to deliver safe & effective vaccines to Europeans! The @EMA_News just issued a positive scientific opinion on the #BioNTech / @pfizer vaccine. Now we will act fast. I expect a @EU_Commission decision by this evening. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2020

„Dit is een beslissend moment voor onze inspanningen om een veilig en effectief vaccin te kunnen leveren aan Europeanen. We zullen nu snel reageren. Ik verwacht een commissiebesluit tegen de avond.”

De commissie heeft namens de EU-landen 300 miljoen doses van het BioNTech-Pfizervaccin besteld. Voor Nederland zijn er uiteindelijk 11,7 miljoen doses beschikbaar, maar die zullen geleidelijk worden geleverd.

Online

Het comité dat vandaag groen licht gaf, kwam online bijeen. Aan de bespreking namen vertegenwoordigers van de medicijnautoriteiten van alle 27 EU-lidstaten deel.



Nooit gedacht dat ik ooit nog eens naar de persconferentie van de @EMA_News zou kijken in verband met de goedkeuring van een #Vaccin Nieuwe oude normale tijden komen er aan! pic.twitter.com/xMgW7nfKun — Marc van Staveren (@Staaf73) December 21, 2020

Goedgekeurd

Het vaccin is goedgekeurd voor gebruik bij mensen van zestien jaar en ouder. Bestuursvoorzitter Emer Cooke van het EMA zei dat er nu „een sterke wetenschappelijke basis” is om de vaccinaties te laten beginnen. Ze noemt de uitzonderlijke snelle goedkeuring een „historische wetenschappelijke prestatie”. De komst van het vaccin is „een significante stap vooruit in ons gevecht tegen de pandemie”.

Voor de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin is overtuigend bewijs geleverd, zegt Cooke. Ze benadrukt dat het aan de hoogste eisen voldoet. „Veiligheid is onze eerste prioriteit”, benadrukte Cooke. Het is van groot belang dat het publiek goed wordt geïnformeerd over het vaccin. Alle gegevens erover worden gepubliceerd.

Nog niet voorbij

De EMA-topvrouw waarschuwt dat de pandemie hiermee nog niet zomaar voorbij is. „We hebben meer vaccins nodig.” Ook blijft het cruciaal dat mensen zich aan voorzorgsmaatregelen blijven houden om verspreiding van het virus tegen te gaan. „Draag maskers, was je handen en houd afstand van elkaar.”



Het beste nieuws van vandaag. De European Medicines Agency (EMA) heeft zojuist goedkeuring gegeven aan het eerste vaccin tegen covid-19, van Pfizer/BioNTech. Organisaties in Europese landen kunnen nu verder met de vaccinatievoorbereidingen.https://t.co/a1PP72lL8T — Cordaan (@CordaanNL) December 21, 2020

‘Verheugd’

Voorzitter Ton de Boer van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is „verheugd” over de goedkeuring van het eerste coronavaccin voor de Europese Unie. „Vaccins zijn belangrijk om het coronavirus te overwinnen in Nederland en wereldwijd. Samen met onze Europese collega’s hebben we door intensieve samenwerking sneller maar net zo zorgvuldig en grondig als anders dit vaccin beoordeeld”, aldus De Boer.

Het CBG heeft namens Nederland meegepraat over het zwaarwegende advies van het geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP.

Diverse landen gingen de EU voor. Het vaccin is al goedgekeurd in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Zwitserland, Israël, Singapore en Bahrein.

De cynici onder ons hebben zo hun eigen opvattingen.



Nou de #EMA geeft goedkeuring, nu maar hopen voor de gebruikers dat het geen gevalletje #softenon gaat worden🤔 die was ook goedgekeurd TOTDAT er hele vreemde baby's werden geboren 😉 — 𝑽𝒊𝒈𝒊𝒍𝒂𝒏𝒕💢Contamidatie (@Damhertje) December 21, 2020