Aboutaleb sluit winkels dag voor Sinterklaas om 18.00 uur: te veel jeugd aanwezig

Wie nog Sinterklaasinkopen wil doen in Rotterdam, kan maar beter snel zijn. Burgemeester Ahmed Aboutaleb sluit de winkels morgen, een dag voor Sinterklaas, namelijk extra vroeg. De winkels in het centrum van de stad moeten om 18.00 uur hun deuren sluiten.

Ook volgende week vrijdag geldt een vervroegde sluitingstijd. Aboutaleb wil hiermee drukte zoals die afgelopen vrijdag op Black Friday te zien was voorkomen. De maatregel moet mensen aansporen om op een eerder tijdstip op de dag hun inkopen te doen. De Rotterdamse gemeenteraad ziet er absoluut niets in en heeft de burgemeester gevraagd het besluit te heroverwegen. Aboutaleb weigert dat.

Iemand op Twitter wijst erop dat de vroege sluiting misschien juist het tegenovergestelde effect zal hebben: meer drukte. Er is immers minder tijd om de aankopen te doen, dus komen de mensen die eigenlijk na 18.00 uur inkopen zou doen nu voor 18.00 uur langs.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@rotterdam Beste burgemeester/gemeente Rotterdam. Door de winkels een uur eerder te sluiten, creëert u het omgekeerde van wat wenselijk is. Publiek komt dan juist heel geconcentreerd.. Met langere openingstijden wordt er juist gespreid…. — 𝑲𝒊𝒓𝒔𝒕𝒚 (@KirstyvdH) December 3, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dat wordt haasten morgen met zijn allen om na je werk voor 18.00 uur nog snel cadeautjes te kopen in Rotterdam. #rotterdam winkels sluiten 4 december om 18.00 uur ipv 19.00 uur. Zal wel druk worden tussen 17.00 en 18.00 uur 👍 — Andre Goud (@goudvanoud) December 3, 2020

Black Friday-drukte

„We hebben de massaliteit waarmee jongeren op Black Friday naar het centrum van de stad kwamen niet goed ingeschat”, aldus Aboutaleb. Volgens hem was de jeugd in groten getale aanwezig „om vertier te zoeken”. Ze werden baldadig en staken vuurwerk af.

Daarop besloot Aboutaleb, in overleg met de politie, de winkels eerder te sluiten. Dit kwam ook omdat het te druk werd in de stad. Vorige week zaterdag sloten de winkels om 17.00 uur de deuren en moesten de winkelpanden om 18.00 uur helemaal leeg zijn. „We hebben gekozen voor de hamer”, zei de burgemeester toen. Ook in Eindhoven en Dordrecht moesten de winkels gisteren op last van de gemeente eerder sluiten vanwege de grote drukte.

Later zei Aboutaleb dat hij een verbod op Black Friday had aangevraagd bij het kabinet, maar dat die daar niet in mee gingen. „Ze vonden dat het optreden een zaak van de burgemeesters was”, zei Aboutaleb zondag in het programma Buitenhof. „De 25 burgemeesters hebben gezegd: doe er wat aan. Maar het kabinet heeft besloten om dat niet te doen.” Na de uitspraken van de burgemeester zei een woordvoerder van het kabinet dat zij nooit een dergelijk verzoek hadden ontvangen.

Lees ook: Hoe ver zijn andere landen met vaccineren – en wie mag daar eerst?