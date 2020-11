Wie zijn de coronadoden in ons land, hoe oud waren ze en waar woonden ze?

Ons land telt ruim 10.000 mensen die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat aantal is in werkelijkheid waarschijnlijk hoger, omdat in het begin van de eerste golf niet iedereen getest werd. Inmiddels zijn er een half miljoen mensen besmet geweest, waarvan een deel dus op dit moment besmet is. Maar wie zijn die mensen die stierven aan Covid-19? Waar woonden zij en hoe oud waren ze?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt via regionale cijfers bekend in welke delen van ons land de eerste golf het hardst toesloeg. Uit die cijfers blijkt dat Zuid-Nederland het veel zwaarder te verduren kreeg dan Noord-Nederland. Dat dat qua besmettingen zo was, was al duidelijk. Maar nu is dus bekend dat er in Zuid-Nederland acht keer zoveel mensen stierven aan het coronavirus dan in Noord-Nederland.



Sinds vorige week dinsdag gemeld bij het RIVM: – 1.291 mensen opgenomen in ziekenhuis (vorige week 1.496)

– 193 mensen opgenomen op IC (vorige week 224)

– 422 mensen overleden (vorige week 479)

105 overledenen per 100.000 inwoners

Die mensen overleden vooral vanaf begin maart tot eind juni: toen lieten 10.000 mensen met een coronabesmetting het leven. Van alle overledenen kwamen er volgens de nieuwe cijfers 3.861 uit Zuid-Nederland (Noord-Brabant en Limburg).

Wanneer je die cijfers vergelijkt met de totale bevolkingsomvang, wordt duidelijk dat het zuiden veel zwaarder werd getroffen dan andere delen van het land. Per 100.000 inwoners overleden in Brabant en Limburg 105 mensen aan Covid-19. In Oost-Nederland (Overijssel, Flevoland en Gelderland) stierven 57 mensen per 100.000 inwoners, in West-Nederland (Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland) 47. In Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) was de sterfte door corona het laagst met 12 overledenen per 100.000 inwoners.



De GGD-regio Hart voor Brabant, waar onder meer Tilburg, Den Bosch, Uden, Oss en Waalwijk onder vallen, telde de meeste sterfgevallen: ruim 1400. Ten opzichte van de bevolkingsomvang werd Zuid-Limburg ongeveer even hard getroffen.

Van alle Nederlanders die tussen begin maart en eind juni zijn overleden, stierf een op de zes aan de gevolgen van Covid-19. In de GGD-regio Hart voor Brabant was dat zelfs een op de drie.

Vrouwen gemiddeld 83,8 jaar

Uit de cijfers van het CBS blijkt ook dat de meerderheid van de mensen die aan coronabesmetting zijn overleden, langdurige zorg kreeg. Zij lagen dus lang in het ziekenhuis of op de ic. Op dit moment liggen er 1839 mensen in het ziekenhuis, waarvan 529 op de ic. Gisteren werden er 4947 besmettingen gemeld.

De gemiddelde leeftijd van overleden mannen bij wie Covid-19 was vastgesteld, is 79,7 jaar. Vrouwen die stierven aan de ziekte waren gemiddeld 83,8 jaar. Dat is ongeveer in lijn met de gemiddelde levensverwachting van Nederlanders.

