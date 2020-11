Demonstratie tegen Zwarte Piet in Eindhoven is afgeblazen

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft de demonstratie af die de actiegroep vanmiddag in Eindhoven zou houden afgeblazen. Dit omdat de extreem-rechtse groepering Pegida vlak naast KOZP mag demonstreren op het Stadhuisplein.

Dat maakte KOZP gisteravond bekend op Facebook. „We willen niet tegen een muur van haat staan.”

De organisatie voelt zich naar eigen zeggen door gemeente en politie beperkt in de demonstratievrijheid. De actiegroep weigert wat zij noemt opsluiting in een demonstratievak pal tegenover rechts-extremisten, terwijl er geen publiek is. KOZP wil naar eigen zeggen „niet deelnemen aan dit mediaspektakel en heeft er geen vertrouwen in dat de politie en de gemeente Eindhoven institutioneel racisme, het demonstratierecht en de veiligheid van vreedzame KOZP demonstranten serieus nemen”.

Aanzuigende werking op hooligans

„Wij hebben geen zin om vanwege de repressieve maatregelen van de politie en de gemeente Eindhoven tegen een muur van haat van Pegida en hooligans onze boodschap te verkondigen”, zegt woordvoerder Elvin Rigters van KOZP. „De aanwezigheid van Pegida zal een aanzuigende werking hebben op hooligans en geradicaliseerde pro-pieters die geweld tegen vreedzame KOZP demonstranten willen gebruiken zoals in 2018 in Eindhoven en vorig weekend in Maastricht gebeurde”, aldus de organisatie in een verklaring.





Met de staart tussen de benen druipen de losers van KOZP in Eindhoven, voor het tweede achtereenvolgende jaar af nadat… Posted by Pegida Nederland on Saturday, November 21, 2020

Demonstratie voor Zwarte Piet gaat nog door

Overigens heeft Pegida, die Zwarte Piet wil behouden, laten weten zich zondag om 12.00 uur aan te sluiten bij een pro-pietendemonstratie op de Markt in Eindhoven, en dus niet in het door de gemeente aangewezen vak op het Stadhuisplein te gaan staan.

Kick Out Zwarte Piet vindt het woord ‘tegendemonstranten’, dat vaak bij Pegida wordt gebruikt, verkeerd. „De omstreden racistische karikatuur zwarte piet is anno 2020 de mascotte geworden van hooligans, rechts-extremisten en onversneden racisten die bereid zijn om geweld te gebruiken. In de media worden ze als ‘tegendemonstranten’ gepresenteerd, terwijl ze geen hoger doel hebben behalve het verspreiden van geweld, haat, intolerantie en racisme.”

