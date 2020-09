WHO: 35 miljard nodig voor aanpak COVID-19

Willen we het coronavirus internationaal aanpakken, dan is daar heel veel geld voor nodig. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt dat het bedrag 35 miljard dollar is. In de komende drie maanden heeft de organisatie al 15 miljard nodig.

Daarvoor waarschuwt secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties. Het geld is bedoeld voor het mondiale programma ACT Accelerator van de WHO, dat in het leven is geroepen om de ontwikkeling van vaccins, behandelingen en diagnoses te ondersteunen.

‘Verliezen het momentum’

Volgens Guterres droegen landen daar al zo’n 3 miljard dollar aan bij. Maar dat was volgens Guterres slechts het startkapitaal en is er nu geld nodig om op te schalen. „Er zit een grote mate van urgentie in deze cijfers”, aldus de secretaris-generaal. „Zonder een impuls van 15 miljard dollar in de komende drie maanden, die onmiddellijk begint, verliezen we het momentum.”

Ook WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus riep donderdag landen op te doneren. „We moeten onze capaciteit voor klinische proeven, productie, licenties en regelgeving snel opschalen, zodat deze producten bij de mensen terechtkomen en levens kunnen redden.”

Onderzoek naar vaccins

Op dit moment zijn wetenschappers over de hele wereld bezig met onderzoeken naar een vaccin waardoor mensen resistent worden voor het coronavirus. Ben je ingeënt tegen COVID-19, dan word je niet ziek van het virus, mocht het vaccin werken. Zijn er genoeg mensen wereldwijd ingeënt, dan dooft het virus langzaam uit. Je kunt het vergelijken met een vaccin tegen de mazelen of polio. Deze ziekten komen amper voor in Nederland. Zolang meer dan 95 procent van de Nederlanders is ingeënt, is de kans op een uitbraak minimaal.

Voor COVID-19 wordt er inmiddels ook al getest op mensen. De Zweeds-Britse farmaceut AstraZeneca en de Oxford Universiteit hebben de testen echter stilgelegd nadat er bij een proefpersoon bijwerkingen optraden. Volgens bronnen raakte de deelnemer gedeeltelijk verlamd, meldt de Volkskrant. Een pauze is overigens geen einde verhaal.

De experts werken hard om zo snel mogelijk een gezond vaccin te krijgen. Hoe snel blijft natuurlijk de vraag, normaal gesproken duurt het tien tot vijftien jaar om een vaccin te ontwikkelen. In het geval van het zikavirus lukte dat sneller: het vaccin was binnen vijf jaar beschikbaar.