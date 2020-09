Weer 1270 coronabesmettingen, alarmbel klinkt bij de overheid

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is de afgelopen 24 uur gestegen met 1270. Dat aantal is zo hoog dat bij de overheid een alarmbel is gaan rinkelen.

Het nieuwe aantal coronabesmettingen komt neer op 7,3 positief geteste mensen op elke 100.000 inwoners. Voor het eerst sinds 17 april komt het aantal boven de zogenoemde signaalwaarde uit. Dat cijfer is een soort alarmbel die de overheid heeft ingesteld. Als het aantal besmettingen uitkomt boven de 7 per 100.000 zijn er misschien extra maatregelen nodig.

6600 coronabesmettingen in een week

Op woensdag meldde het coronadashboard van de overheid 1140 nieuwe gevallen. Dat was de eerste keer sinds april dat het dagelijkse cijfer boven de duizend uitkwam. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 6600 nieuwe gevallen geregistreerd.



Update 11 september – Het aantal geregistreerde coronabesmettingen per dag #CoronaUpdateNL pic.twitter.com/DUwoiiqGMo — Wouter Leenders (@WouterLeenders) September 11, 2020

Op 17 april werden op elke 100.000 Nederlanders 7,1 positief getest op het coronavirus. Op 10 april (7,7) en 11 april (7,6) waren het er zelfs nog iets meer. In die periode zijn wel veel minder mensen getest op het coronavirus. Dat betekent dat het werkelijke aantal besmettingen toen vermoedelijk hoger lag.

Veel coronabesmettingen in Den Haag

De regio Haaglanden telde de meeste nieuwe gevallen. Het virus is in Den Haag en omgeving 222 keer vastgesteld. Daaronder zijn 123 gevallen in Den Haag zelf, 28 in Delft en 21 in Zoetermeer. Het aantal besmettingen in Amsterdam-Amstelland steeg met 209, waaronder 186 in Amsterdam zelf. In Rotterdam-Rijnmond kwamen 172 nieuwe gevallen aan het licht, het hoogste aantal in een maand. In de provincie Utrecht zijn 97 mensen positief getest.

Ook op andere plaatsen werden veel positieve tests geregistreerd. In de provincie Groningen werden 29 nieuwe gevallen genoteerd, het hoogste aantal daar sinds eind maart. Vandaag werd ook bekend dat dertien leden van een Groningse studentenvereniging met het coronavirus besmet zijn.

De 54 nieuwe gevallen in Kennemerland vormen de grootste toename daar sinds begin april. Het aantal besmettingen in Gelderland-Zuid, steeg met 48, de grootste toename sinds half april.

Meer mensen in het ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis ligt, loopt nog steeds op. Ziekenhuizen behandelen vandaag 172 mensen, elf meer dan gisteren. Het is ook het hoogste aantal sinds 22 augustus, zo’n drie weken geleden. De meeste coronapatiënten liggen in ziekenhuizen in de regio’s Amsterdam en Rotterdam. Toch is er volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, „nog geen noodzaak tot herverdeling tussen de regio’s”.

Van de 172 patiënten liggen er 36 op de intensive care, zes meer dan op gisteren. Het aantal patiënten op verpleegafdelingen steeg van 131 naar 136. Anderhalve week geleden lagen 122 coronapatiënten in een ziekenhuis. Dat betekent dat het aantal opgenomen patiënten met 41 procent is gestegen.

