Verrassingsshow met vuurwerk en drones in Scheveningen

Hagenaars en bezoekers van het strand en de boulevard van Scheveningen zijn zaterdagavond verrast met een voorstelling met vuurwerk en drones. De organisatie, de Stichting Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen, bracht daarmee naar eigen zeggen „een ode aan de inwoners van Den Haag, de zorg en het Haagse mkb”.

Het schouwspel begon om 21.30 uur en duurde een kwartier. Het betrof „een combinatie van symbolische beeltenissen die het begrip vrijheid, samen, saamhorigheid, bevrijding, trots en overwinning uitbeeldden”, aldus de organisatie, die ermee stil wilde staan bij „75 jaar vrijheid”.



Groengeel hart

Ruim 100 drones stegen op vanaf het strand van Scheveningen in rood-wit-blauwe kleuren. Ze vormden een groengeel hart naar alle inwoners, ondernemers en zorgverleners in Den Haag. Een en ander werd ondersteund door muziek van het Haagse duo Amy Root.

Het vuurwerkfestival kon niet in originele vorm doorgaan wegens de coronamaatregelen. In samenspraak met de gemeente Den Haag was voor deze opzet gekozen.



