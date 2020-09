Verontrustende stijging aantal legionellabesmettingen in Nederland

Het aantal mensen dat in het ziekenhuis wordt opgenomen met een legionellabesmetting neemt flink toe. Vooral afgelopen zomer was sprake van een forse stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Dat blijkt uit cijfers van GGD’s en het RIVM, die RTL Nieuws heeft geanalyseerd.

Vooral in juli was er een piek, aldus RTL. „Die maand zijn 95 mensen in het ziekenhuis opgenomen met legionella. Negentien van hen kwamen terecht op de intensive care en vier zijn zelfs overleden.”

Slopende ziekte

Dat zijn er veel in vergelijking met voorgaande jaren en in die julimaand óók in vergelijking met corona. „Om een idee te geven: het aantal mensen dat in juli met een legionellabesmetting in het ziekenhuis terechtkwam, is hoger dan het aantal mensen dat in dezelfde maand met corona in het ziekenhuis belandde.”

Esther Huygen, voorzitter van de Stichting Veteranenziekte vindt het nieuws verontrustend. „Dit is een slopende ziekte die levens kost en levens verandert. Mensen die het overkomt, houden vaak nog lang klachten”, vertelt ze tegenover RTL Nieuws.

Weersomstandigheden

Ook het RIVM maakt zich zorgen over het toenemende aantal mensen dat legionella heeft. Het vinden van de oorzaak van de besmettingen is vaak moeilijk, toch denkt het RIVM niet dat de lockdown en de leegstaande gebouwen er iets mee te maken hebben.

Wel denkt het RIVM dat de weersomstandigheden een rol spelen in de toename van het aantal besmettingen. „We zien vooral een toename van het aantal patiënten als het een periode flink warm is geweest en het daarna heeft geregend, van die plensbuien.” Dit soort weersomstandigheden worden in de toekomst vaker verwacht. Het RIVM zegt dan ook de kwestie te gaan onderzoeken.

Legionella levert vooral milde griepachtige symptomen op. Sommige mensen worden echter zo ziek dat ze een legionellalongontsteking krijgen. Zo’n longontsteking kan dodelijk zijn.

