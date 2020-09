‘Veeg versoepelde quarantaineregels zorgmedewerkers van tafel’

De quarantainerichtlijnen voor onmisbare zorgmedewerkers zijn versoepeld. Deels om het personeelstekort tegen te gaan. En dan is niet te bedoeling, zeggen belangenorganisaties NU’91 en V&VN.

In De Volkskrant vraagt een anonieme verpleegkundige zich af hoe veilig het is. „We moeten toch een keer eten, en dat lukt niet met een mondkapje. Besmet ik straks een collega of een kwetsbare patiënt?”

Zorgmedewerkers niet altijd in quarantaine

Bij grote nood mogen zorgmedewerkers volgens de richtlijnen van het RIVM aan het werk. Ondanks dat zij een verhoogd risico vormen. De versoepelde regeling geldt bijvoorbeeld als medewerkers in een land zijn geweest waar code rood of oranje geldt. Maar ook wanneer zij nauw contact hebben gehad of samenwonen met een positief getest persoon. Die versoepeling van de quarantaineplicht is volgens de richtlijn alleen mogelijk ‘indien de continuïteit van de zorg in het geding komt’ door personeelskrapte.

„Zorgmedewerkers begrijpen dat niet, zij werken juist vaak met kwetsbare mensen”, zegt woordvoerder Michel van Erp van NU’91. „Het idee alleen al dat je een gevaar kunt zijn voor anderen geeft extra druk.” Volgens de belangenorganisaties zou de richtlijn van tafel moeten na zaterdag, als zorgverleners met voorrang getest kunnen worden.

Cijfers zijn niet positief

De afgelopen dagen nam het aantal besmettingen in ons land weer toe. Vooral onder studenten en jongeren schieten de cijfers omhoog. Vrijdag geeft minister Hugo de Jonge een persconferentie over regionale maatregelen die genomen gaan worden.

Het kabinet heeft al aangegeven dat regionale stappen worden gezet als het coronavirus weer te veel oplaait. Dat moet voorkomen dat het hele land opnieuw in lockdown moet gaan. Daarvoor is een zogeheten escalatieladder in het leven geroepen die per regio aangeeft hoe het daar staat met de verspreiding van het coronavirus. Dit beoordelingssysteem kent drie stappen: waakzaam, zorgelijk en ernstig. Het zou volgende week dinsdag ingaan, maar dat is vervroegd naar vrijdag, zeggen ingewijden.

Verdubbeling besmettingen

In een week tijd zijn 8265 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij het het RIVM, tegen 5427 vorige week. Het reproductiegetal is ondertussen gestegen.

Het aantal coronabesmettingen is dus met meer dan de helft gestegen. Ook het aantal ziekenhuisopnames is toegenomen. Verpleegafdelingen namen 144 coronapatiënten op, tegen 89 de week ervoor. Het aantal opnames op de intensive cares steeg van 19 naar 27.

