Meer gevaarlijke acties in de natuur: ‘Glas of gespannen ijzerdraad op paden’

Het wordt steeds drukker in de Nederlandse natuurgebieden. Dat heeft een nadelig effect op de natuur én leidt tot gevaarlijke acties.

Dat meldt tv-programma De Monitor op basis van een rondgang onder 158 boswachters en groene boa’s die vragenlijsten invulden. Bijna de helft van hen vindt zelfs dat ‘natuurtoerisme’ de spuigaten uitloopt.

Extra drukte in de natuur

Natúúrlijk mag je genieten van ons mooie Nederland, met onder meer 21 Nationale Parken. Maar al dat publiek, en dat nam sinds het coronavirus behoorlijk toe geven alle ondervraagden aan, zorgt ook voor extra overlast. Denk aan afval, illegale feesten in stiltegebieden, korte lontjes van recreanten, kamperen op plekken waar dat niet is toegestaan en open vuur in kwetsbare natuur.

Lennard Jasper, boswachter op de Veluwe, zag deze zomer vooral grote problemen met afval in de natuur. „Dat was al een probleem, maar dit jaar is het echt niet te geloven”, zegt hij tegen De Monitor. „Als ik de afgelopen maanden niets had opgeruimd, was de Veluwe gewoon een bende of een zwijnenstal geworden.”

Glas en gespannen ijzerdraad

Daarnaast ontstaan er conflicten, zoals acties tegen paden voor mountainbikers. Op die paden worden punaises of glasscherven gestrooid, kuilen gegraven of zelfs ijzerdraad gespannen om de onvrede tegen dergelijke routes kenbaar te maken.

94 procent van de ondervraagde boswachters en groene boa’s van Staatsbosbeheer, De Landschappen en Natuurmonumenten wil daarom meer geld voor handhaving.

Niet in orde

De coronazomer is volgens Jasper niet representatief voor eerdere zomers, maar wel „de druppel die de emmer een beetje deed overlopen”. „Ik begrijp heel goed dat Nederlanders de buitenruimte opzochten en hier op de Veluwe op vakantie gingen, maar de drukte en het gedrag die dit met zich meebracht was soms echt niet in orde.”

In de uitzending van De Monitor gaat het vanavond over de gevolgen van de drukte voor de Nederlandse natuur.

