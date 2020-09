Man uit vliegtuig gezet omdat hij weigerde een mondkapje op te doen

Wederom onrust in een vliegtuig vanwege de mondkapjesregel: een Nederlandse man is gisteravond in het Portugese Faro uit een vliegtuig gezet, omdat hij weigerde een mondkapje op te doen.

Filmpjes van het incident gingen al het internet over, bijvoorbeeld op Dumpert was de onrust te zien. De man leverde zijn medepassagiers, bijna 150 man, een uur vertraging op. De vlucht zou rond zeven uur ’s avonds vanuit Faro vertrekken naar Eindhoven, maar dat werd dus met een uur uitgesteld.

Zoals de meeste vliegtuigmaatschappijen, is het bij Transavia verplicht om een mondkapje te dragen tijdens de vlucht. De man werd door een stewardess erop aan gesproken dat hij zijn mondkapje op zijn kin had hangen, is te zien op de filmpjes.



Ongemanierde mondkapjesweigeraar (die naar eigen zeggen "niet bij die kudde schapen hoort) maakt vrienden aan boord bij @transavia… https://t.co/fzTHDz5ci9 — Klaas-Jan van Woerkom 📰 (@kjwoerkom) September 9, 2020

Aangifte

De passagier volgde de aanwijzingen van het personeel niet op, dus ook de piloot werd erbij gehaald. Een woordvoerder van Transavia vertelt tegen RTL Nieuws dat dat gepaard ging met de nodige verbale agressie. Toen besloot het personeel de man uit het vliegtuig te zetten.

Het verhaal eindigde daar echter niet voor de man: Transavia heeft aangifte gedaan tegen hem. De Portugese politie handelt de zaak verder af. De man staat voorlopig op een watchlist, hij kan dus niet online boeken. Mensen op zo’n watchlist worden eerst gebeld, om te zorgen dat ze zich bij een volgende vlucht wel aan de regels houden.

Steeds meer agressie door mondkapjes

Transavia vliegt sinds begin juni weer. Het aantal meldingen van lastige en agressieve passagiers is in die paar maanden toegenomen. In de meeste gevallen wordt die agressie veroorzaakt door de mondkapjesregel.

Ook andere vliegmaatschappijen hebben last van mondkapjes-weigerende passagiers. Aan boord van een KLM-toestel brak begin augustus zelfs een heuse vechtpartij uit, omdat een dronken passagier geen mondkapje op wilde doen. Hiervan gingen ook beelden het internet over. Er is te zien dat er rake klappen worden uitgedeeld en zowel passagiers als personeel hun best doen om de man in bedwang te houden.

„Kappen nou, er zijn kinderen hiero!”, roept een van de passagiers, terwijl hij wijst naar iets dat buiten de opname valt. Op de achtergrond is kindergegil te horen. Toen het vliegtuig op de bestemming, Ibiza, aankwam, werden twee mannen gearresteerd.

