Kardinaal Simonis (88) overleden: eerst naar ‘nauwe poortje, daarna het paradijs’

Hij keek niet uit naar de dood, zei hij ooit tijdens een interview. Maar nu is zijn tijd gekomen. Kardinaal Simonis is op weg naar „dat nauwe poortje”. En daarna komt het paradijs, volgens hem.

Adrianus Johannes kardinaal Simonis, emeritus aartsbisschop van Utrecht, is vandaag overleden op 88-jarige leeftijd. Dat meldt het aartsbisdom Utrecht. De laatste jaren woonde hij in een zorgcentrum in Voorhout.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Adrianus kardinaal Simonis is overleden. Lees meer op de site van aartsbisdom Utrecht: https://t.co/447zv6spd3 via @AartsbisdomUtrecht — rkkerk (@rkkerk) September 2, 2020

Groot pastoraal hart

Kardinaal Wim Eijk, opvolger van kardinaal Simonis als aartsbisschop van Utrecht, heeft met droefheid kennisgenomen van het overlijden van zijn voorganger. Volgens hem verliest de Kerk iemand „met een groot pastoraal hart”.

Simonis was aartsbisschop van Utrecht van 1983 tot 2007. In 1985 werd hij door paus Johannes Paulus II benoemd tot kardinaal. Begin 2008 ging hij met emeritaat.

Misbruik

De benoeming van Simonis tot kardinaal is wel omschreven als een poging van het Vaticaan om wat conservatieve krachten te mobiliseren tegen de liberale stroming binnen de Nederlandse katholieke kerk.

Toen er 2010 veel meldingen binnenkwamen van misbruik in de katholieke kerk, sprak Simonis zich uit over dat onderwerp. Bij tv-programma Pauw en Witteman zei hij dat de top van de kerk tientallen jaren niet op de hoogte was van misbruik van kinderen door geestelijken. Daarbij gebruikte hij de woorden: „Wir haben es nicht gewusst”, zoals de Duitsers ook wel spraken over de vervolging van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Daar voegde hij aan toe: „Het is een beladen term. Maar het is wel waar.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Biografie

In een biografie in 2014 schreef Ton Crijnen echter dat Simonis al veel eerder wist van misbruikzaken in de kerk. Zo kreeg hij in 2000 een brief in handen over misbruik door toenmalig hulpbisschop Jan Niënhaus. Maar daar zou hij niets mee hebben gedaan. Het zou de tweede keer zijn dat blijkt dat Simonis al vroeg op de hoogte was van het misbruik. In 2011 bleek dat hij in 1991 een pedoseksuele priester in bescherming had genomen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Aardige man. Kon ook goed preken. Conservatieve bisschop, wiens benoeming destijds nogal wat reuring veroorzaakte. (Nu het nieuwe normaal). #RIP #kardinaal #Simonis — Ben (@moge777) September 2, 2020

In diezelfde biografie wordt de keuze voor hem als kardinaal beschreven . „Een omstreden keuze”, was het, omdat hij weinig verandering wilde in de kerk. Van hem werd gezegd dat hij „een kleurloze figuur was die elk charisma ontbeerde dat nodig is om met gezag en overtuigingskracht een kerkprovincie als de Nederlandse te runnen. Hij was een kerkleider die louter uit grijstinten leek opgetrokken.” Al is niet iedereen het mee eens. „Aardige man, kon ook goed preken”, schrijft iemand op Twitter. Herinneringen zijn er genoeg aan de kardinaal. Aan zijn gebed, en ook aan zijn gebit.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je kunt aan het gebit van #kardinaal #Simonis zien hoe hij in het leven staat… Middeleeuws — Eelco Kaper (@EelcoKaper) February 14, 2011



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wonderlijke dag vandaag. In een sloot gestaan, op het gras gelegen en aan de voeten van #kardinaal #simonis gezeten. — Gert Janssen (@VidiPhoto) April 17, 2012

Paradijs Simonis

Over het vooruitzicht van de dood was kardinaal Simonis volgens het aartsbisdom Utrecht eerlijk: hij keek niet uit naar „het nauwe poortje dat ons straks allen te wachten staat. Het paradijs ligt daar achter, maar we moeten wel eerst alleen het avontuur aan.”

Lees hier over minister Grapperhaus tijdens het verhitte debat