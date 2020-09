Sniffende Grapperhaus: ‘Hadden we het maar met zijn tweeën gedaan’

Minister Grapperhaus moest op het Tweede Kamer-matje komen. Zijn geloofwaardigheid is tijdens het debat, dat nog steeds gaande is, in het geding. Wat de Tweede Kamer betreft moeten mensen met een coronaboete in elk geval géén strafblad krijgen. Kreeg de minister ook niet, dus wel zo eerlijk.

Een verhit debat is het, waar minister Ferd Grapperhaus diep door het stof gaat. Af en toe snakkend naar adem en met een nerveus kuchje in z’n elleboog – niet door dat stof -, meteen gevolgd door „corona.” Een grapje, van Grapperhaus.



*kuch kuch* "pardon corona" – Grapperhaus What a guy 😅😂 — Jeroen Dols (@DolsJeroen) September 2, 2020

Gezag

Hij heeft een verkeerde inschatting gemaakt, zegt de bewindsman. „Ik heb het zelf beslist niet goed gedaan.” Toch heeft hij nog genoeg gezag om, ook in de coronacrisis, aan te blijven als justitieminister, vindt Grapperhaus. Hij sprak de Tweede Kamer toe in een fel debat over het coronabeleid en zijn eigen geloofwaardigheid. Ook staat hij nog pal achter het coronabeleid van het kabinet, bezweert hij.

Op social media reageren sommige mensen vol emoties en zien de minister het liefst gisteren gaan.



Of Grapperhaus moet opstappen? JA! Geen discussie mogelijk. Voor mij kon men ook geen precedent scheppen, terwijl ik wist dat men niet voor mijn vrouw kon zorgen. Vooraf nog een mail gestuurd dat lock-down einde van haar zou betekenen. Onmenselijk! Ze is er nu niet meer!! — Cees van Die (@diecees) September 2, 2020

Sniffend

„Hadden we het maar met zijn tweeën gedaan”, zei Grapperhaus achteraf tegen zijn vrouw over de bruiloft in Bloemendaal. „Niet om deze commotie”, maar omdat de bewindsman nu inziet dat het „ook met zo’n klein gezelschap niet te doen was”. Hij snifte even, slikte en herpakte zich.



And the Oscar goes to Ferd 😭 #coronadebat — 𝒮𝓅🦋𝑒𝒹𝓃𝒾𝒸𝓀𝒿𝑒 (@SpoedNickje) September 2, 2020

Er zullen nog wel meer foto’s naar buiten komen, gaf de CDA-minister toe. Dinsdagavond laat kwamen meer beelden naar buiten van de bruiloft, nadat een eerste foto waarbij Grapperhaus en zijn gasten te dicht bij elkaar staan voor ophef had gezorgd. Dat het vaker mis was gegaan op de dag van zijn huwelijksfeest, heeft hij naar zijn zeggen niet verzwegen.

„Ik heb de afgelopen dagen de film nog eens afgespeeld. Ik heb moeten concluderen dat het meer en verder niet goed ging die dag met de naleving van de maatregelen en dat ik mezelf op een aantal punten meer heb laten meeslepen.” Hij spreekt van een „pijnlijke les”.

Dat Grapperhaus dit voorjaar mensen die de coronaregels doelbewust overtraden „aso’s” heeft genoemd, neemt hij niet terug. „Dat is iets wat ik in die urgente situatie, waarvan ik hoop dat we die niet terugkrijgen, nog steeds zou zeggen.”

Strafblad

Het gaat veel over de coronaboetes en het strafblad. Als minister Grapperhaus ongestraft weg kan komen met wat hij deed, dan is het op z’n minst gerechtvaardigd dat mensen met een coronaboete géén strafblad krijgen, vindt de Tweede Kamer, dat is niet proportioneel.

Grapperhaus kan zich er in vinden, maar dan moet er wel een goed alternatief komen. „Er zijn zeker oplossingen denkbaar. Ik wil tot het uiterste gaan om die mogelijkheden te onderzoeken”, zegt de bewindsman. Maar hij wil die aantekening in ieder geval wél behouden voor mensen die anderen in het gezicht spugen, agressief zijn, met opzet de coronaregels aan hun laars lappen en herhaaldelijk de fout ingaan.

VVD’er Klaas Dijkhoff stelde voor om de aantekening tijdelijk te maken, zodat iemand niet permanent met een strafblad zit na één foutje. Ook gaan er stemmen op om de boete flink te verlagen naar onder de grens van 100 euro. Op die manier krijgen overtreders geen strafblad. Over het forse boetebedrag van 390 euro zijn onder andere de linkse oppositiepartijen al langer ontevreden.

Nederlandse Cummings

Britten vergelijken op social media onze minister intussen met eentje van hen, Dominic Cummings. Ook hij maakte een coronafout, maar mocht wel gewoon blijven. Veel Nederlanders maken de minister vooral belachelijk.



For people who are wondering, #Grapperhaus is now officially the Dutch Dominic Cummings. #DutchDominicCummings — avi (@nektworks) September 2, 2020



Boa’s

De minister zegt in het debat ook dat hij begrijpt dat de hele situatie rond zijn huwelijksfeest het lastig maakt voor boa’s om hun werk te doen en boetes uit te delen aan overtreders. Hij is met hen in gesprek en heeft voor volgende week opnieuw een afspraak staan om met hen te praten over hoe lastig het voor hen is om boetes uit te delen. Ook los van het feit dat hij als minister het slechte voorbeeld heeft gegeven. „Ik ben tekort geschoten in het goede voorbeeld zijn.”

Geloofwaardigheid Grapperhaus



Het debat draait voornamelijk over de geloofwaardigheid van Grapperhaus. Of meer de ‘ongeloofwaardigheid’, volgens de oppositie. PVV-leider Geert Wilders hekelt „de hypocrisie” van de minister. Duizenden mensen zijn volgens hem onder het gezag van Grapperhaus beboet. Alle boetes zouden moeten worden kwijtgescholden of ingetrokken, vindt Wilders „Iedereen moet worden gelijkgetrokken aan de minister.” Anders is er volgens hem sprake van klassenjustitie.

Later in het debat zegt Wilders nog dat zijn mailbox volloopt met mailtjes van mensen die geen vertrouwen meer hebben in de minister. „Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard. U bent het vertrouwen van de gewone burger kwijt”. Hij vindt dat de minister niet kan doorgaan met zijn werk als Justitieminister. „En ik heb bepaald geen hekel aan deze minister, en ik vind het heel vervelend, maar hij is het vertrouwen echt kwijt.”

Uitdeuken

Grapperhaus zegt dat het vertrouwen in hem zeker een deuk heeft opgelopen, en dat het „uitdeuken” niet eenvoudig zal zijn. „Maar vertrouwen is op meer gebaseerd dan het goede voorbeeld geven.” Hij wil het vertrouwen van de boa’s terugwinnen door met hen in gesprek te gaan. Minister Grapperhaus denkt dat het hem gaat lukken ieders vertrouwen terug te krijgen.