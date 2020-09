GGD: Zeg coronatest af als klachten weg zijn

Heb je een coronatest staan maar zijn je klachten weg? Dan heeft de GGD graag dat je je afspraak afzegt. Het is zo druk bij de coronatestlocaties, dat enkele regionale gezondheidsdiensten mensen vragen om hun afspraak af te zeggen wanneer hun klachten verdwijnen. Hun plek komt dan vrij voor een ander.

Eerder werd al bekend dat zo’n beetje alle testlocaties vol zitten. GGD’en Twente en IJsselland hebben die oproep gedaan. Vrijwel alle testlocaties zitten voor de komende dagen volgeboekt. Tien locaties hebben nog een paar plekken en slechts vier locaties hebben voldoende ruimte. De wachttijden nemen al dagen toe.

Zodra er nieuwe tijden vrijkomen voor een test, zijn die vrij snel gereserveerd. „We hopen dat er snel een landelijke oplossing komt. Tot die tijd vraag ik mensen geduld te hebben en solidair te zijn met elkaar”, laat directeur Rianne van den Berg van GGD IJsselland weten.

Coronatest moet vaker

De GGD’en zeggen dat ze wel meer willen testen, maar dat dit niet kan, omdat de laboratoria niet genoeg capaciteit hebben om alle monsters te verwerken. „Testen heeft alleen zin wanneer de afgenomen tests vervolgens in een laboratorium geanalyseerd kunnen worden”, aldus de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. Dat leidt tot lange wachttijden.

Het aantal opgenomen coronapatiënten blijft relatief laag, maar vertoont wel al een week achtereen een lichte stijging. Op de verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 131 mensen met de longziekte Covid-19, negen meer dan woensdag. Op de intensivecareafdelingen blijft het vooralsnog rustig: daar liggen in totaal 30 coronapatiënten, een minder dan 24 uur geleden, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Lichte stijging

Sinds 2 september, toen 122 mensen met corona in het ziekenhuis lagen, hebben ziekenhuizen er iedere dag wat patiënten bijgekregen. Sindsdien is het totale aantal opgenomen patiënten, ic en verpleegafdelingen bij elkaar opgeteld, met een derde toegenomen.

In absolute zin is de belasting die het virus bij ziekenhuizen teweegbrengt nog altijd zeer laag vergeleken met de piek van de coronacrisis, eind maart en begin april, toen de ziekenhuiszorg soms tot wel zeshonderd nieuwe patiënten per dag zagen binnenkomen. Momenteel ligt de meerderheid (60 procent) van de opgenomen coronapatiënten in ziekenhuizen in Amsterdam en Rotterdam en omstreken.

Minder besmettingen dan gisteren

Het aantal mensen in Nederland bij wie het coronavirus is geconstateerd, is toegenomen met 823. Dat zijn er beduidend minder dan de 1140 besmettingen die gisteren werden geregistreerd op het zogeheten coronadashboard van de overheid. Dat was het hoogste aantal gemelde infecties op een dag sinds april.

Ook dinsdag kwamen meer meldingen over positieve testresultaten binnen: 964. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) krijgt de cijfers van de GGD’en in het land, die de coronatests uitvoeren. Maandag werden 797 nieuwe besmettingen gemeld, zondag 925.

Randstad blijft brandhaard

De Randstad blijft de hoogste aantallen besmettingen rapporteren. Regio Rotterdam-Rijnmond telde tussen woensdag- en donderdagochtend het hoogste aantal positieve testresultaten: 157. In Amsterdam en omstreken kwamen er 141 besmettingen bij, in de regio Haaglanden 77. Zeeland telde als enige provincie geen enkel positief testresultaat.

Mensen tussen de 20 en 40 jaar raken het vaakst besmet. In deze leeftijdscategorie valt 48 procent van de mensen die volgens de laatste cijfers positief zijn getest. Ruim een kwart is tussen de 40 en 60 jaar, 15 procent is ouder dan 60 jaar, 12 procent is jonger dan 20. Dat beeld is al enkele weken hetzelfde.