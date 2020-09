Extra coronatesten geweigerd om taalbarrière

Extra coronatesten die door een groot Duits laboratorium werden aangeboden, zijn door het ministerie van Volksgezondheid (VWS) geweerd. De eis? Er moest een Nederlandstalige arts beschikbaar zijn.

Hiermee hielp VWS met het afschermen van de markt. Dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money, dat documenten hierover in handen heeft.

RIVM keurde coronatesten goed

Het Duitse laboratorium Labor Dr. Wisplinghoff kreeg op 2 april officieel goedkeuring van het RIVM om te testen op corona. Maar vlak na de goedkeuring verhinderde het ministerie dit met aanvullende eisen aan laboratoria die testen op corona, blijkt uit een brief van de directeur-generaal van VWS van 10 april aan die labs.

In de brief stelt de topambtenaar dat aan het laboratorium een Nederlandstalige arts-microbioloog verbonden moet zijn, om de „interpretatie van de resultaten in het Nederlands te kunnen verzorgen (en) uitslagen te communiceren met de zorgverleners”.

Engelse communicatie niet genoeg

Het instellen van de taaleis betekent dat VWS het Duitse lab van de markt weert, omdat eventuele communicatie in het Engels niet zou volstaan, aldus Follow the Money. De aangeboden 5.000 extra testen per dag van het Duitse lab werden niet gebruikt. Hiermee ging de top van VWS in tegen beleid van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), die sinds eind maart stelt dat het vergroten van de testcapaciteit zijn hoogste prioriteit heeft.

Problemen met testen

Sinds 1 juni is het volgens de richtlijnen van De Jonge voor iedereen mogelijk om zich te laten testen op corona. Dat leverde alleen al vrij snel problemen op. De afgelopen weken zaten de GGD’s meerdere malen vol en konden mensen zich niet laten testen. De GGD riep op om een geplande coronatest af te zeggen als de klachten al zijn verdwenen.

Naast een tekort aan personeel, is er al sinds begin juli een tekort aan testen. Dat ging de afgelopen tijd ten koste van het laten testen van mensen met een vitaal beroep, waaronder leraren. Deze groep krijgt inmiddels voorrang bij het aanvragen van een test.

