Bijeenkomst Forum in Arnhem onderbroken om verdachte situatie

Een evenement in Arnhem van Forum voor Democratie van Thierry Baudet is gisteravond ruim een uur stilgelegd. De politie had informatie over een „mogelijk verdachte situatie” en controleerde om die reden verschillende personen.

Baudet en Kamerlid Theo Hiddema vluchtten gisteravond plotseling de zaal uit. Terwijl er in de donkere zaal een filmpje werd afgespeeld, werd Baudet weggeleid, vermoedelijk door iemand van de beveiliging. Ook Hiddema werd opgeroepen om weg te gaan.

Toespraken en video’s

Het publiek mocht enige tijd de zaal niet verlaten. Andere leden van Forum voor Democratie hielden een toespraak, afgewisseld met filmpjes van de partij. Hiddema kwam even terug op het podium, maar moest toen weer vertrekken.



Hiddema terug op podium: #Baudet komt niet meer terug op podium vnvd. En jullie zijn gegijzeld en mogen nu niet naar buiten. Tot nader order. Dus begint hij nu aan het beantwoorden vragen van de aanwezigen #fvd #arnhem pic.twitter.com/DOrxaMikkL — floor bremer (@floorbremer) September 7, 2020

Loos alarm

Na ruim een uur keerden Baudet en Hiddema onder luid applaus terug. Het bleek loos alarm: de verdachte personen hadden niets kwaads in de zin, zo zag de politie.



We hadden informatie over een mogelijke verdachte situatie. Op basis daarvan zijn vanavond verschillende personen gecontroleerd, maar tijdens de controle bleek nergens uit dat zij iets kwaads in de zin hadden. Er is niemand aangehouden en de bijeenkomst is weer hervat.^MB https://t.co/1yDKIl5LE0 — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) September 7, 2020

Baudet bedankte het publiek dat was blijven zitten. „U als publiek bent geen moment in gevaar geweest”, benadrukte Baudet. „We hebben het zekere voor het onzekere genomen. Heel vervelend dat we dit in Nederland moeten meemaken.” De twee FvD-prominenten beantwoordden daarna weer vragen uit de zaal.



Aftrap politiek jaar Forum

Het evenement van FvD heeft plaats in concertgebouw Musis Sacrum. Er hing geruime tijd een politiehelikopter boven het centrum van Arnhem. Baudet trapte in Arnhem het politieke jaar af.

