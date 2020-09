Aangehouden dronken bestuurster belt dronken vriendin voor lift

De politie in Tilburg kreeg in de nacht van zaterdag op zondag te maken met een bijzondere situatie. De dronken bestuurster die ze aangehouden had, belde namelijk een vriendin voor een lift, omdat ze zelf niet verder mocht rijden. Toen deze vriendin aankwam bleek echter dat ook zij te veel alcohol had gedronken en dus met drank op achter het stuur zat.

De 21-jarige vrouw uit Oosterhout werd van de weg gehaald, omdat ze over de weg slingerde. Ook raakte ze met de rechterbuitenspiegel van haar auto meerdere malen bosschages naast de weg, zo meldt Nu.nl.

Alcohollucht

Toen de agenten de vrouw staande gehouden hadden, roken ze een zware alcohollucht in haar auto. In het voertuig zat ook een bijrijder. De automobiliste moest vervolgens blazen. Ze blies tot vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol voor een beginnende bestuurder.

Het rijbewijs van de vrouw werd ingenomen en de Oosterhoutse moest zelf een lift regelen om thuis te komen. Ze belde een vriendin die haar zou ophalen.

Proces-verbaal

Toen deze vriendin (22 jaar) arriveerde, viel het de politieagenten op dat ze wankel op haar benen stond. Ook zij moest een blaastest afleggen. Ze blies tot twee keer de toegestane hoeveelheid. Beide vrouwen hebben een proces-verbaal gekregen voor rijden onder invloed.

Lees ook: Geloofwaardigheid Grapperhaus daalt in peiling van De Hond