600 kg coke tussen sportschoenen, 485 kg wiet en hasj gevonden in auto

De politie en douane hebben het de afgelopen tijd maar wat druk gehad met drugsvondsten. Zo vond de douane 600 kilo cocaïne tussen een lading sportschoenen, en trof de politie 485 kilo hasj en wiet aan in een auto. Die vonden ze nadat de bestuurder van de auto een snelheidsovertreding beging.

De partij cocaïne werd gevonden tijdens een controle van een zeeschip in de haven van Rotterdam. De drugs zaten in een container met sportschoenen, afkomstig uit de Dominicaanse Republiek.

Het zeeschip arriveerde dinsdag, en kwam uit Caucedo. Douaneambtenaren troffen 18 balen met in totaal 600 pakketten cocaïne aan, meldt het Openbaar Ministerie vandaag. De sportschoenen waren onderweg naar een bedrijf in Zwitserland, dat niets met de smokkel te maken lijkt te hebben.

Volgens gegevens van de Jellinek-kliniek kost cocaïne gemiddeld 50 euro per gram. Dat maakt dat deze vangst een straatwaarde had van ongeveer 30 miljoen euro. De drugs zijn vernietigd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Rotterdam Partij van 600 kilo cocaïne in container met sportschoenen Reeweg Rotterdam https://t.co/cQB5c4WQ71 — Hardnieuws (@hardnieuwsnl) September 9, 2020

485 kilo hennep en hasj

In Hilversum was het ook raak: daar heeft de politie gisteren drie mannen aan gehouden vanwege een vondst van 485 kilo hennep en hasj. Het gaat om een 36-jarige man uit Made en twee mannen van 23 en 44 jaar uit Utrecht.

Vanwege een snelheidsovertreding aan de Neuweg hield de politie een auto met daarin twee inzittenden aan. Tijdens de controle zagen de agenten dat een van de inzittenden een bruine plak onder de auto gooide. Die bruine plak bleek uiteindelijk een stuk hasj van ongeveer 100 gram te zijn, waarna beide mannen werden aangehouden.

Na de aanhouding onderzocht de politie het pand aan de Neuweg, waar de beide verdachten eerder waren weggereden. Daar vonden de agenten 485 kilo gedroogde henneptoppen en hasj in een opslagkamer. In het pand werd later nog een derde persoon aangetroffen. Ook hij werd opgepakt.

Vrachtwagen vol benodigdheden voor hennepkwekerij

Het lijkt bijna wel te toevallig te zijn: de politie hield eveneens gisteren twee mannen aan die rondreden in een vrachtwagen die volgeladen zat met benodigdheden voor het opzetten van een grote hennepkwekerij. De verdachten zijn een 46-jarige man uit Eindhoven en 32-jarige Chinese man die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft.

De kleine vrachtwagen reed gisteren op de A73 richting Nijmegen, toen de politie opmerkte dat het voertuig wel erg zwaar beladen leek. Agenten keken in de laadruimte, en ontdekten allerlei zware tassen met daarin „alle benodigdheden die je maar kunt bedenken” voor grootschalige hennepteelt, meldt de politie woensdag.

Het ging onder meer om pompen, ventilatoren, gloeilampen, folie, kabels, bloembakken en tweehonderd zakken potgrond. De politie heeft alle aangetroffen waren in beslag genomen en vernietigd.

Lees ook: ‘Pauze in onderzoek is niet einde verhaal voor coronavaccin’