13 leden van Groningse studentenvereniging met corona besmet

Bij Navigators Studentenvereniging Groningen (N.S.G.) zijn dertien leden positief getest op COVID-19. In samenspraak met de GGD Groningen is daarom besloten om alle verenigingsactiviteiten tot nader order af te gelasten. De besmettingen zijn bekend bij de GGD Groningen en bron- en contactonderzoek is gestart.

Met 450 leden is N.S.G. de grootste christelijke studentenvereniging van Groningen. ‘Christus kennen en Hem bekend maken!’, luidt hun moto en het geloof en een gezellig studentenleven met bier en feestjes, gaan hier normaal gesproken hand in hand.

KEI-week coronastilo

De Groningse introductieweek, de KEI-week, waarin nieuwe leden zich kunnen aanmelden en elkaar kunnen leren kennen, zag er dit jaar ook hier anders uit dan andere jaren.



Met onder andere enkel nul-punt-nulletjes, afgelaste activiteiten en vervroegde sluitingstijden. Ook was er een speciaal ‘KEI-team’, bestaande uit twee leden, dat keurig op anderhalve meter afstand vragen via een livestream beantwoordde.



Ontstaan besmettingen?

Waar de besmettingen zijn ontstaan, en of dat op de vereniging zelf is gebeurd of bijvoorbeeld in een studentenhuis waar meerdere Navigators bij elkaar wonen, is niet bekend gemaakt.

In hun verklaring staat wel dat N.S.G. de situatie zeer serieus neemt en adviezen van de GGD Groningen nauwgezet opvolgt. „Daarnaast staan wij in nauw contact met de Veiligheidsregio Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. De leden van N.S.G. worden door het bestuur actief op de hoogte gehouden van de huidige situatie. Ook deze communicatie is in samenspraak met de GGD Groningen.”

De prioriteit ligt voor N.S.G. bij de gezondheid van haar leden en hun omgeving.

